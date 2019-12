Superfinanciera suspende la pirámide ‘Telar de los Sueños’

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ordenó a siete personas suspender de forma inmediata las operaciones de captación o recaudo de dineros no autorizados en la modalidad de pirámide a través del esquema denominado ‘Telar de los Sueños’ que operaba en La Mesa (Cundinamarca).



La investigación estableció que estas personas recibieron recursos de por lo menos 28 participantes en este por un total de $56’000.000, de los cuales han devuelto $12’800.000.



(23 empresas y personas fueron intervenidas por presunta captación ilegal de dinero).

Los cobijados con la medida son Johanna Castiblanco Guerra, Nubia Stella Carrillo Ávila, Miriam Consuelo Salinas Sierra, Edilma Farías Albornoz, Diana Patricia Ballén Prieto, Tania Marcela Castiblanco Cruz e Iviling Julieth Carrillo Castellanos.



A través de la Resolución 1635 de 2019, la Superintendencia Financiera les ordenó devolver la totalidad de los dineros que captaron sin autorización en su calidad de organizadoras, promotoras y receptoras de dineros de la pirámide ‘Telar de los sueños’.



En consecuencia, la medida supone para los destinatarios la imposibilidad de realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, en forma masiva y usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.



(Supersociedades interviene siete firmas por captación ilegal de dinero).



La Superintendencia Financiera de Colombia remitió copia de la medida, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención administrativa y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.



MEDIDAS CONTRA LOS “TELARES” O “MANDALAS”



La Superintendencia Financiera de Colombia ha venido adoptando medidas contra estos esquemas de captación ilegal mediante la modalidad de pirámide, las cuales se hacen explicitas a través de las distintas resoluciones.



(Así funcionaba la 'pirámide' de WhatsApp que ordenó suspender la Superfinanciera).



Sin embargo, no ha sido la única, la Superintendencia de Sociedades también le ordenó a este ‘telar’ suspender de forma inmediata las operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público. Siguen investigándolos.



LAS RESOLUCIONES



Las medidas fueron tomadas a través de las siguientes resoluciones de la Superintendencia Financiera:



La resolución 1112 del 23 de agosto de 2019 contra 10 personas participantes del esquema denominado ‘Telar de los Sueños’ en Bogotá.



La resolución 0721 del 7 de junio de 2019 contra el esquema piramidal conocido como ‘Telar de los sueños’.



De la misma manera, la resolución 0712 del 31 de mayo de 2019 contra el esquema piramidal conocido y promocionado como ‘Tejedoras de Sueños’, que era conocida como Mandala.



Y la resolución 1523 del 7 de diciembre de 2016 en contra de del esquema denominado ‘Telares de la Prosperidad’ o ‘Telares’.