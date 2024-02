Supersubsidio fijó valor de la cuota monetaria para 2024: ¿en cuánto quedó?

La Superintendencia del Subsidio Familiar fijó el valor de la Cuota Monetaria que recibirán en 2024 los beneficiarios de los trabajadores que reciben menos ingresos en el país y que están afiliados a las cajas de compensación familiar.



Lea: Alcaldía de Bogotá entregará subsidios de vivienda: estos son los requisitos

La Supersubsidio (e), Angie Katherine Monroy Bobadilla, indicó que el subsidio económico se entregará mensualmente a los afiliados de las cajas de compensación familiar que ganan hasta 4 salarios mínimos mensuales por cada una de las personas a su cargo, siempre y cuando cumplan los requisitos.

​

¿Quiénes tienen derecho a recibirla?

Los trabajadores que tengan a su cargo: hijos menores de 18 años; padres mayores de 60 años, que no reciban pensión, salario ni otro ingreso; hermanos, que no sobrepasen los 18 años de edad, huérfanos de padres, que convivan y dependan económicamente del trabajador, y personas dependientes en estado de discapacidad o con capacidad física reducida (estos dos últimos recibirán doble cuota de subsidio).



Lea: Para Camacol, el foco del Gobierno en VIP no reanimará la vivienda

​

¿Cuánto deben ganar los trabajadores para poder recibir el subsidio?

Los trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos afiliados a las cajas son actualmente 9.578.588, lo que representa el 89,2% del total de afiliados. De éstos, reciben la cuota monetaria quienes tengan personas a cargo que causen el beneficio. Este año, por este concepto, las cajas de compensación familiar pagarán cerca de $ 2,7 billones de pesos.

​

¿Cómo se establece el valor de la cuota?

El valor de la cuota lo calcula anualmente la Superintendencia con base en la información financiera entregada por las cajas de compensación y certificada por el revisor fiscal de cada caja. En 2024, la cuota monetaria aumentará en 15% si el trabajador desempeña su labor en la zona rural.



A continuación, la relación del subsidio monetario que se pagará en cada departamento.



Cuota monetaria en pesos 2023 y 2024



- Amazonas 40.099 - 45.801



- Antioquia 46.267- 54.345



- Arauca 52.585 - 57.175



- Atlántico 40.672 - 45.726



- Bolívar 40.625 - 45.101



- Boyacá 40.403- 52.304



- Caldas 43.218- 52.810



- Caquetá 47.906 - 53.482



- Casanare 41.619 - 57.774



- Cauca 47.489 - 55.006



- Cesar 37.291 - 40.446



- Chocó 38.448 - 49.892



- Córdoba 46.145 - 52.778



- Cundinamarca 48.067 - 55.944



- Guainía 71.439 - 83.177



- Guaviare 74.991 - 83.917



- Huila 43.793 - 51.175



- La Guajira 37.589 - 44.756



- Magdalena 39.557 - 44.491



- Meta 41.930 - 49.919



- N. de Santander 44.835 - 50.268



- Nariño 48.479 - 52.430



- Putumayo 42.593 - 54.905



- Quindío 46.876 - 53.213



- Risaralda 50.100 - 59.001



- San Andrés 61.036 - 59.733



- Santander 42.912 - 49.428



- Sucre 43.261 - 46.591



- Tolima 45.343 - 50.895



- Valle del Cauca 48.124 - 56.143



- Vaupés 61.960- 69.355



- Vichada 72.702 - 85.574​

Lea: Renta Ciudadana: los cambios para usuarios de Familias en Acción y Devolución del IVA



Esta cuota monetaria representa un ingreso muy importante para los trabajadores de menores ingresos, especialmente los de la categoría A, es decir, aquellos que no ganan más de dos salarios mínimos porque representa un aporte para el sostenimiento de esas familias, aseguró la superintendente Katherine Monroy.



El subsidio familiar en dinero que no se reclama prescribe a los tres años, según la normatividad vigente.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio