¿No usa el tapabocas? Estas son las multas que podría enfrentar

Las alertas están encendidas por la calidad del aire en Bogotá que se ha ido agravando por el aumento del material particulado.



Por eso, las autoridades tomaron ciertas medidas como el uso obligatorio del tapabocas en buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y Transmilenio. También la suspensión del 'pico y placa solidario'.



Con la medida también empezó el control de las autoridades a quienes no lleven el tapabocas puesto en el sistema de transporte de público. Infringir esta norma implica una multa de hasta 900.000 pesos.

“La contaminación ambiental, sobre todo en niños y niñas o en personas que tiene problemas respiratorios, produce irritación, tos, broncoespasmos y puede agravar los cuadros. Esta situación nos lleva, entonces, a que nos pongamos en alerta todos y tomemos medidas”, declaró el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez.

De acuerdo con las autoridades, las urgencias por enfermedades respiratorias ya están empezando a aumentar. De acuerdo con el secretario Alejandro Gómez, hay un “70 % en la ocupación de la UCI pediátrica y 76 % en la ocupación de las camas hospitalarias”.



La medida también aplica para quienes pagaron por no tener 'pico y placa' y no sabía que desde el martes no podían sacar su vehículo a pesar del pago. "Los que salgan en esta semana que hayan adquirido esos servicios serán objeto de imposición de comparendos", indicó Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá.

A los conductores que no cumplan la medida, no solo se les inmovilizará el vehículo, sino que también tendrán pagar hasta 500.000 pesos de multa. Las restricciones podrían ser levantas el próximo viernes, 3 de marzo.

