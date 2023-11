Peajes no suponen un riesgo inflacionario hacia el futuro

Esta semana se conoció el anuncio del Gobierno Nacional de que en diciembre se iniciará el ajuste a los precios de los peajes, luego de que estos se mantuvieran congelados por casi un año, como medida para contrarrestar la creciente inflación que se evidenció en ese momento. Este aumento busca poner al día las tarifas y que las concesionarias puedan normalizar sus cuentas en los próximos meses.



De acuerdo con lo estipulado en el proyecto de resolución del Ministerio de Transporte, el incremento en peajes para la vigencia 2023 en el porcentaje de incremento certificado por el Dane en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2022, es decir, en un 13,12%.



Así las cosas y teniendo en cuenta que falta poco para que arranque el 2024 y con el nuevo año se hará otro ajuste en estas tarifas, una de las preocupaciones que surge está relacionada con el impacto que esto podría tener en el costo de vida, que si bien ha bajado por siete meses seguidos, aún se encuentra lejos de la meta del Gobierno, los expertos y el Banco de la República.

Una de las primeras voces en pronunciarse frente a este tema fue el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien sostuvo que esta era una medida necesaria, teniendo en cuenta que “los peajes quedaron desfinanciados, así como los procesos de mantenimiento de muchas vías. La preocupación más importante es que si bien el gobierno puede recuperar o puede entregarle recursos al sector público para financiar la parte que no se cobró en peajes, no lo puede hacer con el sector privado”.



“Aquí no puede salir ningún gremio a decirle al gobierno que sus finanzas se afectan porque se hace un incremento que es normal en la economía, porque no es así. Ellos tienen previsto este aumento hace rato en sus fletes, que sí subieron de precio”, dijo Bonilla.



Portafolio consultó a dos expertos frente a los posibles impactos que tendrá este incremento en los peajes sobre el costo de vida. Uno de ellos fue el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien explicó que la influencia de este ítem es muy baja, razón por la cual no prevé mayores afectaciones en el tema.

“Se necesita dar una señal muy clara a las empresas que están construyendo y financiando los peajes, de que las reglas del juego se mantienen. Lo que fue malo fue el primer decreto que los congeló. Eso puede ser populista, a la gente le puede gustar en el bolsillo, pero es una irresponsabilidad porque entonces no se pueden hacer carreteras y Colombia necesita carreteras”, dijo inicialmente Echeverry.



Frente a qué esperar con el Índice de Precios al Consumidor tras el ajuste en peajes, explicó que “la inflación no se afecta por eso. Ni cuando sube el precio de la gasolina tampoco. La inflación tiene cientos de componentes y este es un componente. Entonces a la gente le toca pagar más en peaje y come o gasta menos en otras cosas y la inflación se compensa”.



Una opinión similar tiene Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien señaló que “el aumento podría ser de apenas el 0,01% en el total de la inflación. Es decir, que si se hubieran aumentado los peajes desde principios de este año, estaríamos hablando de una inflación que no es 10,99%, sino alrededor del 11,00%. Es decir, es un impacto absolutamente marginal”.

Este analista agregó que “desde marzo de este año habíamos dicho públicamente que congelar la tarifa de peajes, como se hizo en su momento, era una medida que no iba en la dirección correcta, porque no tenía mayor impacto y que además generaba un costo sustancial para el Estado, puede estar en el orden de los $400.000 millones o $500.000 millones para este año”.



El aumento de peajes para 2024 se hará, según Mintransporte, con base en el IPC final que se conozca para este año.



