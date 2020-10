Bancolombia lanza su primera tarjeta de crédito sin cuota de manejo

Bancolombia anunció el lanzamiento de su primera tarjeta de crédito sin cuota de manejo, la cual lleva el nombre de Tarjeta Libre American Express.



(¿Cómo sacar la tarjeta Nequi?).

“Nuestra premisa como banco habla de escuchar a nuestros clientes, y eso es lo que aquí ha pasado: entendimos que las personas quieren tener un medio de pago que a la vez financie sus necesidades de consumo y que no tenga cobros asociados”, señala Cristina Arrastía, vicepresidenta de Negocios de Bancolombia.



(‘El crédito no hace milagros y a algunos puede que no les sirva’).



En ese sentido, se definieron las especificaciones de la tarjeta, que ofrece cupos entre 400.000 y 10 millones de pesos, facturación en pesos y en dólares, la posibilidad de cancelar la deuda en el tiempo que el cliente lo prefiera, modificación de plazo de las compras, así como avances del total del cupo con desembolso a la cuenta.



“Esta tarjeta es la materialización de un propósito que como organización nos lleva a promover un desarrollo económico que impacte en el bienestar de cada colombiano”, agrega Arrastía y agrega que es un producto que llega a completar la oferta de Bancolombia, en la que hay una tarjeta para cada estilo y momento de vida.



Para responder al llamado de tener un producto sin cuota de manejo, la organización eliminó los costos que implica el hecho de contar con beneficios especiales asociados a una tarjeta de crédito, como los seguros, las asistencias médicas, de hogar, de viaje y la acumulación de puntos, entre otros.



(Otras noticias: Leopoldo López:"Venezuela es una dictadura y Maduro un criminal").



“Para American Express es un orgullo presentar esta alianza con la que se demuestra el compromiso de nuestra marca con el país, así como el deseo de seguir invirtiendo en el mercado colombiano con la mejor propuesta de valor para los clientes”, comenta Carolina Lamiaux, Head Regional de Desarrollo de Negocios en American Express.