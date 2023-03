Por qué si los intereses de tarjetas bajaron, la tasa de usura subió

La Superfinanciera recordó que, para los efectos de la norma sobre usura, puede incurrir en delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamos de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos.



En abril, para la modalidad de crédito de consumo y ordinario se sitúa en 47,09 % efectivo anual, resultado que representa un aumento de 83 puntos básicos (0,83 %) con respecto al período anterior.



Muchos deudores se preguntan la razón por la que si los bancos disminuyeron las tasas de interés de una gran parte de las tarjetas de crédito, esta situación no se reflejó en el Interés Bancario Corriente y por consiguiente la usura de abril, que presentaron un nuevo incremento.



La razón es que esa disminución es muy reciente, desde el 15 de marzo y por eso no se vio reflejado en el cálculo de la Superfinanciera pues este siempre se hace tomando en cuenta el mes completo.



Sin embargo, muy posiblemente para la certificación de mayo sí se refleje dicha disminución de los intereses.



Igualmente, hay que recordar que el crédito de consumo incluye no solo tarjetas de crédito, sino los que permiten la adquisición de bienes o servicios, como viajes, electrodomésticos.

