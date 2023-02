Tope de tasa de usura en el país llega a 46,26% en marzo

Un nuevo avance, de cerca de un punto porcentual, registra la tasa de usura para marzo de 2023, al situarse en 46,26 % efectiva anual, según lo acaba de certificar la Superintendencia Financiera, afectando así el costo de los créditos de consumo y ordinario.



La actual tasa, 45,27 % efectiva anual, estará vigente hasta el martes 28 de febrero.

Por su parte, el Interés Bancario Corriente para esas mismas modalidades de préstamos se ubica en 30,84 %, un alza de 66 puntos básicos. Con estos nuevos límites, los nuevos créditos, en especial los de consumo, se encarecerán.



El nuevo ajuste en la tasa límite a la que se puede prestar dinero en Colombia se da pese a que en la próxima junta directiva del Banco de la República, a celebrarse el martes 28 de febrero, no se tomará una decisión en materia de tasas de interés.



No obstante, lo que están viendo los analistas es que el costo del dinero en Colombia seguirá al alza debido a que la inflación aún no da señales de desaceleración y, por el contrario, prevén que esta siga ajustándose, aunque a menor ritmo, hasta abril del presente año.



La tasa usura en niveles del 46,26 % es una de las más altas desde 1999, periodo en el que la economía del país pasaba por una de las crisis más agudas de su historia.



