En 2023 los trabajadores ganaron 6 puntos de poder adquisitivo

Con la primera disminución de la tasa de interés del Banco de la República en siete meses y ocho periodos consecutivos de caída en el indicador de inflación, la Junta Directiva de la entidad pidió tener cautela con el incremento con el salario mínimo de 2024.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Ayer cinco de los siete miembros de la junta del emisor colombiano votaron a favor de bajar 25 puntos básicos, al 13,25% su tasa indicativa y dos directores lo hicieron a favor de mantenerla constante.



Según el gerente de la entidad, Leonardo Villar, la inflación continuó la senda decreciente que ha mantenido durante los últimos ocho meses y en noviembre se ubicó en 10,15%.



Agregó que la tendencia se vio favorecida en noviembre por el buen comportamiento de los precios de los alimentos, cuya inflación anual se ubicó en 8,25%, inferior en más de dos puntos porcentuales a la registrada en octubre.



Sin embargo, el rubro de regulados continuó presionando la inflación al alza, debido a los incrementos en los precios de los combustibles y la energía.



(Vea: Salario mínimo en Colombia para 2024: cómo se ubica respecto al de México).



Recordó que las expectativas de inflación a distintos plazos mostraron comportamientos mixtos.



La mediana de los analistas encuestados por el Banco de la República elevó su pronóstico para fin de 2024 de 5,2% en noviembre a 5,7% en diciembre, pero sus expectativas de inflación a 2 y 5 años permanecieron estables y se ubican en 3,8% y 3%.

Dijo que las expectativas derivadas de los mercados de títulos de deuda (TES) se han reducido significativamente desde octubre.



(Vea: Banco de la República y Minhacienda piden prudencia sobre ajuste al salario mínimo).



La desaceleración

Desaceleración Económica FOTO: iStock

Enfatizó en que la actividad económica sigue desacelerándose y en este sentido el índice de seguimiento de la economía (ISE) presentó una variación anual de -0,4% en octubre. Además, reveló que el equipo técnico revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para 2023 del 1,2% al 1%, retornando a la proyección que tenía hasta agosto.



El gerente dijo que el ajuste de la actividad económica hacia niveles más compatibles con la capacidad productiva de la economía ha contribuido a reducir el déficit de la cuenta corriente, el cual se estima que como proporción del PIB disminuya desde el 6,2% en 2022 al 2,8% en 2023. Esta mejora en la posición externa del país hace que la economía sea menos vulnerable ante eventuales deterioros en el contexto global.



Advirtió que los datos que se han conocido de actividad productiva y el desempeño del tercer trimestre y el de ISE de octubre muestran caídas frente a los niveles del 2022, pero advirtió que esa información hay que mirarla en contexto “pues eran niveles extraordinariamente altos y en los que había que hacer ajustes. La caída es acorde con los cálculos del 2022 de que la economía crecería 1% y es la proyección que se tenía en agosto y que se había elevado a 1,2% y hoy vuelve a ser de 1%”.



(Vea: Banco de la República bajó las tasas de interés a 13 %).



Reveló que lo que “tenemos en 2023 frente a antes de la pandemia es que Colombia es de los que más crecimiento tiene en la región. Mostramos variaciones negativas pero en el conjunto esas variaciones negativas son pequeñas y para todo el año va a ser positiva”.



Villar señala que las condiciones financieras externas han mejorado, en un entorno de una inflación global que, si bien continúa alta, mantiene una tendencia decreciente y que en el caso de EE. UU., las más recientes proyecciones sugieren que la tasa de interés de política del Banco de la Reserva Federal tendría un sendero más bajo que el anteriormente previsto.



En este contexto, el peso colombiano se apreció frente al dólar y la prima de riesgo soberano de Colombia se redujo, aseguró.

Ojo con el mínimo

Villar dijo que la Junta Directiva “hace un llamado a la cautela en el ajuste del salario mínimo, de tal manera que su aumento no exceda de forma significativa la variación anual del índice de precios al consumidor en 2023. Lo anterior teniendo en cuenta las ganancias en poder adquisitivo que se obtuvieron en 2023 y que se esperan en 2024 como resultado de la caída prevista de la inflación”.



La Junta Directiva reiteró que la baja de tasa es coherente con el objetivo de llevar la inflación hacia su meta de 3%, y reafirmó que las futuras decisiones dependerán de la nueva información disponible.



(Vea: ¿Cuándo se llegará a un acuerdo para el salario mínimo del 2024?).



El gerente del Emisor dijo que la certeza en materia de política monetaria nunca existe, “pero la reducción que se hizo en la tasa es sostenible, aunque no hay claridad de lo que se va a hacer en las siguientes juntas. No implica que se va a estar bajando en todas las juntas ni de cuanto. Se hace ahora con la confianza de que no se va a revertir pues las condiciones son propicias pues la inflación viene bajando hace ocho meses”.



En ese sentido mencionó señales que permitieron bajar la tasa, como el comportamiento de los TES, las buenas condiciones internacionales, la tasa de cambio bajando, y otros elementos que dan tranquilidad para la toma de decisión, aunque recalcó que es importante tener cautela y mirar el comportamiento de la inflación y las expectativas.

Jonathan Malagón González, presidente de Asobancaria, dijo que la baja es “una medida oportuna que contribuirá a impulsar la dinámica del crédito y el proceso de recuperación económica de cara al 2024”.



Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que en 2023 los trabajadores obtuvieron una ganancia de más de seis puntos reales en poder adquisitivo con el incremento del salario mínimo y para el 2024 “cualquiera que sea va a implicar ganancia en el poder adquisitivo. Lo importante es que se esta ganando poder de compra”.



Además, el jefe de la cartera dijo que “no descarto que haya un acuerdo pues hay plazo hasta fin de año, pero los actores de la negociación son conscientes de que hay ganancia en el poder adquisitivo”.



Bonilla reiteró que ahora lo que debe venir es una disminución en las tasas de interés de los créditos y propiciar los cierres financieros para completar las obras y permitir la compra de vivienda.



En ese sentido, dijo que el plan de recuperación del Gobierno implica 50.000 subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés y hay que ver los inicios de obra aunque preocupa los desistimientos de las familias por falta de dichos cierres financieros pues no podían pagar por las altas tasas de interés.



(Vea: Estos son los productos que no aumentarán de precio con el nuevo salario mínimo).



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista Portafolio