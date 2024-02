Hacia donde va el rumbo de las tasas de interés: esto dice el Banco de la República

En la primera junta directiva del Banco de la República de 2024 las tasas de interés volvieron a bajar, esta vez del 13 % al 12,75 %, pero el mercado cree que en las próximas reuniones el ritmo de las caídas serán más acentuadas.



Este miércoles, la Junta, en una decisión dividida, redujo la tasa de política en 25 puntos básicos (pb) y la llevó al 12,75 %.



La votación fue dividida, con cinco miembros a favor de la reducción de 25 pb y dos miembros a favor de una reducción de 50 pb, uno de ellos el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.



Se destaca que todos los miembros de la Junta votaron a favor de reducir la tasa ante la persistente disminución de la inflación, que al cierre de 2023 quedó en 9,28% y cuya meta de largo plazo, del 3 %, se espera cumplir antes de finalizar el 2025.



El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que el año pasado esta reducción se concentró en alimentos y bienes, sin embargo destacó que la inflación de servicios sorprendió al alza, aumentando la incertidumbre sobre el impacto de la indexación en la inflación a futuro.

Aparte de la mención de la cifra de inflación y expectativas, la Junta resaltó los riesgos sobre la inflación. En particular un incremento del salario mínimo en 2024 mayor al anticipado; los riesgos asociados al fenómeno de El Niño; y los ajustes en precios de productos y servicios regulados.



El gerente dijo que el Staff (equipo técnico) ratifica sus previsiones más recientes de actividad, con un crecimiento de 1,0 % en 2023 y 0,8 % para 2024.



Consideró que si bien la inflación ha bajado, después de Venezuela y Argentina es de las más altas de la región y “hay que tener conciencia de bajarla”.



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que hubiera preferido que fueran 50 pb. “Estamos abriendo el camino a ver cómo llegar a una tasa de intervención próxima al 8% y en las próximas juntas hacer reducciones de mayor alcance”.

Según Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, si bien no se hizo mención a nuevas cifras publicadas en los últimos días, como el ISE de noviembre, sí resalta una revisión a la baja en el pronóstico de déficit en la cuenta corriente, con un nivel de 2,8% en 2023 y 2,9 % en 2024. “Este es un reflejo de un escenario más débil, como reflejo de una demanda interna más debilitada y con poca capacidad de recuperación en 2024”.



Consideró que la Junta mantuvo una postura tímida en el tamaño de las reducciones de tasas, aunque se destaca que hay unanimidad en torno a la necesidad de reducir tasas, logrando que los dos miembros que en diciembre estaban a favor de no reducir tasas se convencieran de materializar las reducciones.



A pesar de ello, dijo Reyes, la velocidad, “es lenta y no se compadece con el comportamiento de la inflación en el margen ni de la actividad. Esto se evidencia con mayor claridad en la tasa de interés real que entre diciembre y enero se mantiene en el mejor de los casos estable, pero en la mayoría de ejercicios se incrementa, aumentando la presión sobre la actividad”.



Reyes dijo que se espera que el Banco de la República continúe con su ciclo de rebaja de tasas en los próximos meses, aunque “aumentará el tamaño de las reducciones, conforme los riesgos para la inflación se mitigan y la actividad continúe reportando un pobre desempeño”.

Por su parte, Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria aseguró que en la próxima reunión de junta que es a finales de marzo se espera que el Banco de la República aumente su velocidad en la caída de tasas de interés y lo haga en 100 puntos básicos, de 12,75 % a 11,75 %.



