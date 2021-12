Inflación y alza del mínimo acelerarían subida de tasas

Archivo particular

Muy pocos analistas del mercado consideran que la Junta Directiva del Banco de la República se quedará quieta hoy en su plan de normalización de la política monetaria, que comenzó en septiembre y siguió en octubre, con sendas alzas en las tasas de interés para tratar de controlar la inflación ante el fuerte repunte de la economía.



Y el argumento se fortalece luego de que el presidente Iván Duque propuso un incremento del salario mínimo del 10,07% y que rápidamente fue aceptado sin mayores reparos por los trabajadores y los empresarios, llevando a que dicho incremento se convirtiera en el más alto en varias décadas.



(Vea: Colombia crece 3 puntos más que el resto del mundo en mercado de joyas).



La cifra, que ha sido objeto de análisis por parte del equipo técnico del Emisor para hacer una aproximación de su impacto en las diferentes variables económicas y que se le pone a consideración de la junta del banco para la reunión de este viernes, es un elemento fundamental en la toma de una decisión del principal órgano del Emisor.



La razón es que no solo la inflación, que de acuerdo con los últimos pronósticos de los analistas encuestados por el Banco de la República en la Encuesta de Expectativas Económicas, podría cerrar el año en torno al 5,33%, sino el aumento salarial del mínimo, marcan el derrotero de las alzas que desde enero se aplicarán a prácticamente todos los productos, tarifas, arrendamientos, cuotas, pagos, multas, etc.



Y aunque el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha dicho que la política de gradualidad que aplicó la entidad durante las siete bajas de tasas que aplicó en el 2020 se mantendría en el periodo de normalización de su política monetaria, algunos consideran que esta se debe acelerar para comenzar a buscar que la inflación vuelva a acercarse a los rangos definidos por el Emisor, así en el 2022 no se alcancen a cumplir.



(Vea: Legumbres, frutas y café impulsan las exportaciones del agro).



Para Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, la tasa es expansiva y el crecimiento de la economía será casi doble dígito y es lo que incentiva el ciclo de normalización.



Considera que en el último mes la inflación sorprendió al alza con más del 5% anual y en el primer mes del 2022 seguirá subiendo y de pronto por encima del 6%. Y es que el mercado veía probable un aumento de 50 puntos básicos (pb) pero ahora muchos están viendo un incremento superior a 75 pb.



Ballén es de la idea de que el aumento será entre 50 y 75 pb pues el banco fue gradual cuando bajó la tasa y cuando la suba, “pero lo del salario mínimo impulsaría a esos 75 pb”, dice.



Además, en los últimos días varios bancos centrales han subido sus tasas de manera importante y seguramente el otro año seguirá la normalización.



Este jueves, el Banco de Inglaterra sorprendió con un aumento de 15 pb hasta los 25 pb de su tasa indicativa, mientras el Banco de México subió 50 pb, la mayor alza desde febrero de 2017 hasta el 5,5% y el miércoles el banco central de Chile subió 125 pb (1,25 puntos porcentuales) su tasa hasta el 4%, su mayor nivel desde 2014.



Por su parte, Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, dice que el consenso del mercado y los analistas en general es de un aumento de 50 pb por parte del Banco de la República, pero la expectativa de un aumento de mayor magnitud crece pero por el alza del salario mínimo y lo que esto puede implicar para la indexación y para la generación de expectativas.



(Vea: Inversiones que serán las más atractivas en el 2022, según Credicorp).



“Si el Emisor se mantiene en 50 pb, y así cumple con la expectativa, debería ajustar el lenguaje, es decir ser un poco más contundente a la hora de anticipar mayores aumentos de la tasa en el futuro porque se está quedando un poco atrás en el control de las expectativas”, dice.



En otros bancos centrales de la región han tenido que hacer este tipo de cambios como el caso de Brasil y Chile en donde aumentaron poco su tasa de interés al inicio y tuvieron que acelerarla después y reforzar esos aumentos con cambios en el mensaje.



Pérez dice que probablemente la votación va a estar dividida e incluso algunos miembros de la junta votarían por subir las tasas más allá de los 50 pb, lo que de por sí es una señal pues en el pasado cuando uno o mas miembros votaron por más aumentos o más recortes, en las siguientes reuniones eso se materializa.



(Vea: Créditos en Colombia: quiénes son los que más los reciben).



“Es importante una señal de este estilo, en el que algunos miembros expresen una mayor preocupación y que los 50 pb son insuficientes para el entorno actual”, afirma.



PORTAFOLIO