El devenir de las tasas de interés tras lenta caída de la inflación

Las encuestas entre los analistas económicos que hace el Banco de la República y la de Fedesarrollo - BVC (por segundo mes consecutivo) indicaban que estos tenían unas expectativas de mayores disminuciones en la variación del Índice de Precios al Consumidor para agosto, por lo que la cifra que reportó el Dane no los dejó satisfechos y en este sentido se escuchan voces de que aún no sería el momento de comenzar a bajar las tasas de interés.



La directora del Dane, Piedad Urdinola, dijo que la encuesta mensual de expectativas económicas del Banco de la República arrojó un promedio para el mes del 0,44%; sin embargo, la cifra observada fue de 0,70%, mientras que la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo - Bolsa de Valores de Colombia indicaba que el promedio anual para el octavo mes sería del 11,16%, pero la cifra llegó al 11,43%.



(¿En qué escenario Colombia podría entrar en estanflación?).



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que tras la quinta disminución consecutiva de la inflación “esperamos al final del año que llegue a un dígito, 9,2%, y creemos que como están dadas las condiciones se va a dar”.



Reconoció que en agosto se presentaron unas contingencias en la vía al Llano que implicó un aumento temporal en los precios de algunos alimentos “y por eso solamente se bajó al 11,43% pero vamos en la senda descendente”.



“Eso va a ralentizar las conversaciones con el Banco de la República porque por ahora solo tenemos un baja menor y tenemos una ventaja de 180 puntos básicos sobre la tasa de intervención. Nos quedan cuatro meses para llegar a la inflación de un dígito”, aseguró Bonilla.



("El sector industrial está en fase de decrecimiento", dice la Andi).



El jefe de la cartera de Hacienda dijo que “pensamos que ya es hora de comenzar a bajar las tasas pero hay prevención y alarma pues creíamos que se iba a bajar más la inflación, pero se presentó la contingencia de la vía al Llano y algunos alimentos volvieron a subir”.



De acuerdo con Mauricio Santa María, presidente de Anif, aunque este resultado es inferior al de agosto de 2022, marca un giro de tendencia y alcanza su nivel más alto desde abril, nuevamente 20 puntos básicos por encima del resultado del mes pasado y la variación anual del IPC de 11,43% mantiene la tendencia a la baja y alcanza su registro más bajo en 2023. No obstante, genera preocupación que el rubro de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, que tradicionalmente baja entre junio y agosto, es uno de los que más presiona la inflación al alza, por lo tanto, habrá que monitorear su comportamiento en la segunda mitad del año.



Según Anif, en el caso del transporte, el comportamiento corresponde al incremento sostenido en los precios en los combustibles.



(Precios de los alimentos disminuyeron en el mundo en agosto).



El centro de estudios dice que el resultado podría indicar que un relajamiento de la política monetaria podría ser prematuro, especialmente teniendo en cuenta la prevalencia de factores de riesgo como el precio de los combustibles, el bloqueo de vías importantes de abastecimiento y el posible efecto del Fenómeno de El Niño.

Inflación FOTO: iStock

Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria, dice que si se quitan los efectos de los bienes regulados, la inflación queda en 10,09%.



“Muy buenas noticias pero la inflación en Colombia se está desacelerando muy lentamente, los arriendos continúan creciendo bastante y eso hace pensar que el Banco la República no va a poder bajar las tasas de interés en septiembre de este año, se parece más a que el Banco de la República va a esperar a que la inflación, como un todo, baje del 10% y eso puede ser para diciembre de este año, no para octubre”, aseguró.



(Inflación en agosto fue mayor a la que esperaban analistas: qué pasó).



Se espera que continúen las buenas noticias en la inflación anual; sin embargo, la inflación se está cayendo de manera bastante gradual y no a la velocidad que todos quisieran.



Por su parte, Carolina Monzón, directora de análisis económico de Itaú Colombia, dice que en medio de “un importante ajuste de la demanda interna, una menor inflación de transables por la apreciación del peso y una base de comparación alta en 2022, se espera que el proceso de desinflación continúe durante todo el año y actualmente esperamos una inflación para fin de año de 9,1%”, con un riesgo inclinado al alza dada la sorpresa al alza en el dato de agosto y la incertidumbre por el fenómeno de El Niño.



Renato Campos, de Hantec Markets, considera que en línea con la moderación que señalan los precios a nivel mundial, recuerda la neutralidad del Banco de la República en su tasa de interés en las últimas.



(Inflación en Colombia: cómo les fue a los precios durante agosto).



“No obstante, los precios revisan avances durante el último mes respondiendo a un incremento en los combustibles producto de la recuperación en los precios del petróleo ante la restricción en la producción y una caída en las reservas. Los planes de Petro, quien instaba al ente rector a recortar las tasas, parecen no tener respuesta y señales que permitan considerar este escenario a corto plazo”.



Dice que es probable que durante la próxima reunión se confirmen las expectativas de incrementos en los precios,

Alerta por menos siembras y el fenómeno de El Niño

Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, comisionista de bolsa, asegura que la cifra de 0,70% es bastante alta para las expectativas. Lo que se ve es un repunte en los precios de los alimentos debido al cierre de la vía al Llano y se habla del fenomeno de El Niño y estaría pesando una menor siembra si hacen falta lluvias. Se esperaba el incremento del transporte por el tema de la gasolina.



Agregó que la demanda agregada está reviviendo, “no estamos en recesión y hay un mensaje al Banco de la República de ser prudentes con el control de la inflación y es poco probable que el banco baje la tasa de interés pues la inflación es casi tres veces el rango meta”.



Los precios en Colombia son altos y es arriesgado bajar ya las tasas, dijo.



PORTAFOLIO