¿Por qué habrían menos motivos para bajar las tasas de interés?

No es solamente que la inflación baje consistentemente, sino el efecto que ocasionaría el fenómeno de El Niño, el alza del salario mínimo, la gasolina y el diésel, entre otros, los elementos que la Junta Directiva del Banco de la República mirará mañana en una reunión en la que podría modificar las tasas.



Otros argumentos para comenzar a bajar las tasas, como el deterioro del crédito o que la economía se resienta más de lo observado, están en la agenda.



(Lenta baja de inflación genera temores por el salario mínimo).



El centro de análisis Anif dijo que la tasa de interés de política monetaria (13,25%) está en un nivel adecuado para consolidar el descenso de la inflación hacia el rango meta del Emisor. “Esto, a la vez que se mantiene la estabilidad macroeconómica en un contexto que posibilita un aterrizaje suave”.



Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, dice que si bien hay consenso en que habrá estabilidad, deberá analizarse la decisión. Bajar tasas “se demoraría un poco más de tiempo pues la inflación de agosto mostró mayor persistencia y habrá presiones alcistas hacia final de año o comienzos del 2024 con el fenómeno de El Niño y la negociación del mínimo”.



La analista dice que si bien es cierto que Brasil, Chile y Perú comenzaron a bajar tasas, tienen un mejor control de la inflación que Colombia y advirtió que así comiencen lentos recortes de tasas, la política monetaria actual está en una posición bastante contractiva.



(Interés corriente de crédito de consumo y ordinario será de 26,53 % EA).



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria,dice que una desaceleración en la economía muy importante, sobre todo el consumo de los hogares, hace que uno pueda pensar que el Banco de la República pueda comenzar a bajar tasas, pero el hecho de que la inflación esté bajando de manera muy lenta, estando más de tres veces por encima de la meta de inflación, lo que haría que el Emisor espere un poco más a la consolidación de la baja en la inflación, sobre todo ad portas de la negociación del salario mínimo y la posible subida de los precios del diesel.



“Opinamos que el Emisor va a esperar a que la inflación baje de manera consolidada para comenzar a bajar las tasas de interés que para nosotros puede ser entre diciembre o enero del próximo año”, dijo.



Por su parte, David Pérez, profesor de Finanzas de la Universidad de los Andes, aseguró que la inflación sigue alta y ha sido persistente, en el sentido en que ha bajado menos que las expectativas y la tasa de intervención real (tasa de intervención menos la inflación) no está lo suficientemente alta, como para sugerir que la postura monetaria es muy contractiva.



(¿Hay riesgo de que Colombia se enfrente a la estanflación?).



Y aseguró que el Banco de la República está haciendo su trabajo y no es claro por qué el ministro de Hacienda cree que es bueno unirse a las voces de los gremios pidiendo bajarlas pues “él, siendo el presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, está poniendo presión que puede ser contraproducente”.



Para Arnoldo Casas, director de Inversiones de Asset Management en Credicorp Capital, el tema de recorte tiene que ver con la presión gremial, la situación del crédito y el balance de los bancos pero desde el lado inflacionario no hay nada contundente y consideró que recortar las tasas ya puede ser contraproducente para el dólar y exponiendo al país a una vulnerabilidad desde la macroeconomía internacional.



PORTAFOLIO