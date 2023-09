Propuesta de bajar tasas de interés genera controversia

Si bien es cierto que en las últimas semanas se comenzó a sentir el enfriamiento de la economía, el pedido que ayer le hicieron la Andi, Asobancaria y el Ministerio de Hacienda al Banco de la República para que comience a bajar las tasas de interés, generó reacciones en el sector privado y academia.



El menor crecimiento del producto interno bruto, la inversión y la entrada de capitales, así como una desaceleración del crédito y un mayor deterioro de la cartera, entre otros, generaron la solicitud para que el banco central ayude en la recuperación, aflojando su política monetaria, cuya tasa indicativa está en 13,25%.



En una manifestación de esa intención, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, de Asobancaria, Jonathan Malagón y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijeron que ven con buenos ojos que los riesgos inflacionarios de meses atrás hoy se encuentran acotados. Y en ese sentido, aseguraron que los datos más recientes de inflación permiten al mercado anticipar un cierre para el 2023 de un solo dígito.



Destacaron el “oportuno accionar del Banco de la República permitió que se dieran estos resultados en materia de precios. La credibilidad monetaria, uno de los principales activos, continúa siendo motivo de orgullo para los colombianos y respaldo de la estabilidad macrofinanciera”.



Advirtieron que esta nueva realidad en materia de precios, “de la mano de un consumo de los hogares, que se ha mesurado, habla a los agentes del mercado y a los empresarios de la necesidad de anticipar posibles recortes de la tasa de interés de referencia del Emisor, como en efecto los analistas ya lo prevén”.



Consideran positivo que la Superintendencia Financiera haya implementado medidas para dinamizar el otorgamiento de crédito, como el ajuste de la Normativa del Coeficiente Estable Neto, que busca que las entidades no compitan por recursos de los clientes a largo plazo (y, por lo tanto, se suban las tasas).



Pros y contras



Presidentes de gremios mostraron sus opiniones sobre el pedido, y en algunos casos consideran medidas adicionales que incluyen decisiones del Gobierno.



José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, dijo que es positivo el pedido que hicieron los dos gremios y el Gobierno de bajar las tasas.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, consideró que el alza de tasas se hizo necesaria para controlar la inflación, pero se puede aflojar para estimular el consumo y se requieren medidas complementarias.



“Hay la necesidad de que el Gobierno a través de la Superfinanciera y el Ministerio de Hacienda cambie la fórmula de calcular tasa de usura, pues se pueden bajar las tasas, pero mientras la tasa de usura siga alta y continúen las tasas de las tarjetas ligadas a esa tasa va a ser difícil reactivar el consumo, pues muchos colombianos gastan con la forma de pago de tarjetas de crédito”, dijo.



Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, dijo que mientras las tasas de interés no bajen, “el costo del crédito para los productores de comida ejerce una enorme presión en sus estructuras de costos” y por eso “insistimos en que el Gobierno le meta más chequera al subsidio a la tasa de interés y/o que el Banco de la República reduzca la tasa de interés el marco de su independencia”.



Gustavo Morales Cobo, presidente de Fasecolda, aseguró que se “debe respetarse por encima de todo la independencia del Banco de la República. La inflación aún está casi tres veces por encima del rango meta. Y una alta inflación perjudica sobre todo a los hogares mas vulnerables”. Reafirmó que “la inflación debe ser la mayor prioridad macroeconómica”.



Para el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, el gesto de ayer “es una expresión de relaciones públicas del Gobierno y algunos gremios, especialmente la Andi”. Aseguró que no hay que presionar al banco central, pues este no bajará las tasas hasta que se dé cuenta de que la inflación esté bajando consistentemente.



Recordó que la Reserva Federal en EE. UU. y el Banco de Inglaterra se negaron a aceptar presiones para hacerlo, pues su principal objetivo es el control de la inflación.



Reconoce que “la inflación sí empezó a bajar, pero es muy pequeña la baja. En el segundo semestre, cuando salgan las cosechas y baje de manera definitiva, pero no porque baje una décima, sino cuando realmente sea algo importante”, aseguró.



Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones y Valores dijo que el pedido de bajar tasas es razonable por los efectos que genera, pero poco viable cuando la inflación no ha bajado tanto como en los países desarrollados o incluso los vecinos.



"Con la absorción de empleo tan fuerte que muestra el Dane y los efectos de los incrementos de los precios de la gasolina y los efectos del esperado fenómeno o del El Niño creo que le va a quedar difícil al Banco de la República bajar las tasas".



Y advirtió que como se vio en Chile, cuando el mes pasado bajó 100 puntos básicos, “la tasa los mercados reaccionaron con salidas de capitales que devaluaron su tasa de cambio y perjudicaron los precios de los bonos y acciones”.



Dijo que mientras bancos centrales desarrollados sigan subiendo o por lo menos sin bajar, resulta muy arriesgado bajar la tasa.



