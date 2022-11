Tasas y devaluación tienen en riesgo la financiación de vías 5G

La economía pospandémica inflacionaria, con devaluación y volatilidad, ha puesto en jaque a varios sectores del país y el renglón de la construcción de obras civiles no ha sido la excepción.



Durante el primer día del Congreso Nacional de Infraestructura, varios directivos del sector hicieron un balance a fondo sobre los proyectos viales, en especial de las vías 4G y del programa de concesiones de quinta generación (5G), sobre los que alertaron porque las subidas en las tasas de interés y también la devaluación del peso colombiano han repercutido de manera importante en la financiación de las obras y proyectos.



El empresario Mario Huertas, presidente Mario Huertas Cotes S.A., aseguró que en el caso de su firma esta situación está poniendo en riesgo los créditos otorgados por las entidades.



“Está muy a la expectativa en las 4G que se cumplan como se estructuraron los proyectos sobre lo que prestaron los bancos”, dijo.



A su turno Menzel Amín, gerente general de KMA, resaltó que este reto global golpea el bolsillo de las concesionarias, aunque confía en las acciones del Banco de la República.

“El principal reto que tenemos en financiación. Las tasas obedecen a un fenómeno mundial. No es algo que solo afecta a Colombia, no es conveniente ni para el sector privado ni el público. A los bancos tampoco les interesa que estén tan altas. No podemos tener financiaciones de muy largo plazo, que es lo que deberíamos tener”, advirtió.



Sobre esta dinámica, Huertas pidió al Gobierno analizar incentivos a la banca que permitan impulsar los créditos para infraestructura. “Necesitamos que existan líneas de fomento, porque a la larga lo que se está desarrollando es para municipios, para departamentos, para corredores de la Nación, no para particulares. Necesitamos apoyo o compensaciones a la banca. Si la banca les presta a proyectos de infraestructura podemos pensar en algunas reducciones para que los costos les bajen a ellos y se interesen en financiar proyectos de esta naturaleza”, indicó.



Con este panorama lleno de desafios, ambas firmas de construcción esperan trabajar únicamente en los proyectos que tienen adjudicados y que otros jugadores le apuesten a las nuevas obras.



