Temas que se tocarán en la versión 55 de la Convención de Asobancaria

Archivo particular

Con la presencia de autoridades, Banco de la República, candidatos presidenciales, académicos, directivos de las entidades financieras públicas y privadas, así como gremios, Asobancaria realiza entre este miércoles y el viernes la versión 55 de la Convención Bancaria ‘Soluciones incluyentes para Colombia’, en Cartagena.



(Vea: La campaña con la que el Banco de Bogotá busca incentivar el ahorro).

En el evento participarán invitados internacionales como Sebastián Edwards, economista y académico de la Universidad de California en Los Ángeles; Brian Coulton, jefe de estudios económicos de la calificadora Fitch Rating; José De Gregorio, ex presidente del Banco Central de Chile y ex ministro de Economía, Minería y Energía; Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); y Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda de Chile, entre otros.



Igualmente estarán los presidentes de los bancos y grupos financieros colombianos como Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; Efraín Forero, presidente de Davivienda; Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval; así como el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez. La clausura estará a cargo del presidente Iván Duque.



(Vea: Los servicios avanzados que los usuarios desean tener en banca digital).



Durante la Convención Bancaria se hará la presentación del informe de Sostenibilidad de la banca y además se hará la entrega del reconocimiento 'Acercando la banca a los colombianos'.



Jaime Alberto Upegui, presidente de Scotiabank Colpatria, hará entrega del Premio a vida y obra del sistema financiero a Carlos Pacheco, que será recibido por su hijo, Eduardo Pacheco.



(Vea: Los bancos del país registran ganancias acumuladas de $8,2 billones).



PORTAFOLIO