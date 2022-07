Temor económico global lleva al dólar a máximo de $4.198,77

El temor por una posible recesión económica mundial que se está viendo, antecedida por alta inflación y aumentos en las tasas de interés, impulsó nuevamente al dólar a niveles históricos en algunos países, entre ellos Colombia, en donde la Tasa Representativa del Mercado llegó a los $4.198,77, lo que representó un incremento de $47.



Ayer la divisa en el mercado bancario cerró en $4.205,05 tras haber abierto las operaciones en $4.174,98 y registrar una tasa promedio de $4.198,78.



El precio mínimo del dólar en Colombia fue de $4.174, mientras que el máximo tocó los $4.209, una tasa tan alta que no se había visto desde el comienzo de la pandemia.

Analistas consideraron como principal elemento que presionó al alza la divisa los factores internacionales ya mencionados, el aumento de 150 puntos básicos en la tasa de referencia del Banco de la República y la coyuntura interna.



Para Diego Rodríguez, analista financiero y Managing Director de Bosk Capital, “un porcentaje grande es por la devaluación de las monedas latinoamericanas como el real de Brasil y el peso mexicano y el peso chileno. Todas han perdido valor por la fortaleza del dólar a nivel global, que dado el ciclo de tasas al alza por parte de la Fed y los riesgos de recesión en Europa y Estados Unidos, está ganando valor. Incluso, los bonos del tesoro volvieron a cotizar por debajo del 3%”.



Para Rodríguez, el escenario internacional se amplifica por el factor político local. Pero la subida del dólar esta semana es mayoritariamente efecto del susto por una eventual recesión global.



“La decisión es compatible con la fortaleza que viene mostrando la actividad económica en los últimos trimestres y contribuirá a que la política monetaria se posicione más rápidamente en una senda que reduzca la inflación”, fue una de las justificaciones de la Junta Directiva del Banco de la República para el aumento de las tasas.



El analista financiero y bursátil certificado Andrés Moreno Jaramillo dijo que la Fed seguramente volverá a subir las tasa de interés otros 75 puntos básicos en julio y se espera una decisión similar por parte del Banco Central Europeo y, en ese sentido, muchos inversionistas prefieren llevar sus recursos a esos países, más seguros y esperando mayores retornos.



Además, dijo, a nivel interno “ muchos inversionistas no quieren invertir y, en cambio, sí quieren sacar sus recursos del país”.



El petróleo sube



Por su parte, los precios internacionales del petróleo subieron ayer apoyados por la perspectiva de un largo fin de semana festivo en Estados Unidos y recortes de la producción en Libia.



El barril de crudo Brent del Mar para entrega en septiembre, en su debut como contrato de referencia, terminó con alza de 2,38% cotizado a US$111,63 dólares en el mercado de Londres. De su lado, en Nueva York, el barril de WTI para entrega en agosto subió 2,52% hasta los 108,43 dólares, de acuerdo con el reporte de AFP.



“En general, ante a un fin de semana de tres días en Estados Unidos, salvo imprevistos no hay nada negativo que pueda afectar los precios del crudo”, comentó James Williams, de WTRG Economics, refiriéndose al festivo del 4 de julio, en el que se producen las mayores salidas de vacaciones del año.



La Asociación de Automovilistas de Estados Unidos (AAA) estima que casi 48 millones de personas se desplacen en coche o en avión, lo que supone un aumento del 3,7% con respecto a 2021 y se acerca al nivel anterior a la pandemia.



Esa perspectiva por una mayor demanda de combustible, sostuvo los precios.

Asimismo, el mercado petrolero no esperaba un alivio de la oferta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y sus socios (Opep+).



PORTAFOLIO