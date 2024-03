Ángel González Sánchez, head of LatAm Payments Business Transformation de JP Morgan, y Fernando Botrán, fundador y CEO de la ‘healthtech’ Osigu

Las finanzas y el sector financiero están en constante innovación y crecimiento. Los avances tecnológicos hacen necesario estar a la vanguardia y poder ofrecer productos innovadores a los usuarios finales.



En ese orden de ideas, en el FinnoSummit Connect 2024, en México, se resaltaron las grandes tendencias para fortalecer el sector financiero en América Latina, teniendo en cuenta que “todo lo que hacemos en nuestro día a día está atado a un servicio financiero”.



Para Ángel González Sánchez, head of LatAm Payments Business Transformation de JP Morgan, las claves del sector en la región son:



- La digitalización: un efecto colateral de la pandemia del covid-19 fue la adopción de los pagos digitales.



- La inmediatez, que todo sea aquí y ahora. “América Latina está muy adelantado en la inmediatez financiera. México y Brasil están revolucionando el mundo financiero digital. Un ejemplo de eso es que la gente pide dinero en las calles a través de PIX (es una forma de pago electrónico”, explicó González Sánchez.

- La confianza: la necesidad de crear estabilidad y fortalecer la ciberseguridad para mantener la estructura del sistema financiero.



- La cotidianidad: los servicios financieros están tocando todas las partes de la vida de las personas.



- La colaboración: una colaboración exitosa entre bancos y jugadores digitales tiene el potencial de transformar la dinámica entre los integrantes de un ecosistema, impactando positivamente tanto a proveedores como a usuarios de servicios.

Sobre esto último, González Sánchez aclaro que “está bien colaborar, pero hay que pensar en qué se quiere colaborar: hay que tener la claridad de a dónde se va, esto es fundamental para crear un buen camino de colaboración”.



Fernando Botrán, fundador y CEO de la ‘healthtech’ Osigu, agregó que para que la colaboración sea influyente es vital la adaptabilidad: “Hay que adaptarse y que todas las partes involucradas trabajen de la mano”.

Innovación financiera



En cuanto a las innovaciones en el sector financiero, Jacob Levin, Business Development Manager of LatAm en Galileo Financial Technologies, aseguró que los usuarios están demandando mucho la apertura de cuentas digitales.



“Quieren tener sus cuentas en cuestión de minutos. La gente busca tener acceso a productos financieros de la manera más ágil posible. También piden tarjetas de crédito de un solo uso, que sean productos flexibles, y nosotros buscamos que el usuario final sea el beneficiario”, dijo.



Y Facundo Corsi, fundador y CEO de la billetera digital n1u (enfocada en el mundo ‘gamer’) resalto que “los usuarios demandan productos financieros segmentados, ágiles, y una de las peticiones que más nos hacen, por lo menos en nuestro sector, es el ‘buy now, pay later’, lo que les ayuda a empezar a crear un historial crediticio”.

CAMILO HERNÁNDEZ M.

Portafolio