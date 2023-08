Giros del Ingreso Mínimo Garantizado de agosto: lo que debe saber

Ya comenzó el octavo ciclo de pagos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).



Los giros escalonados, correspondientes al mes de agosto, beneficiarán a más de 272 mil hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo)

De acuerdo con información de la Secretaria Distrital de Integración Social, a la fecha se han girado más de 355 mil millones de pesos, complementando otros programas del Gobierno como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.



Si es beneficiario de este subsidio, aquí le contamos qué debe tener presente.



Requisitos para acceder al programa



Para poder acceder a las transferencias monetarias del IMG los usuarios deben cumplir con las siguientes condiciones:



- Estar registrado en el Sisbén IV en los grupos A o B en Bogotá.

- Tener una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda, las cuales incluyen Daviplata, Bancolombia a la Mano, Nequi, Movii, Dale y Powwi.

(Lea más: En qué ayudaría el Registro Universal de Ingresos al Sisbén)

Tenga en cuenta que no todos los hogares reciben el mismo monto de dinero.



Actualmente, los desembolsos oscilan entre los $60.000 y los $740.000, dependiendo de las necesidades individuales y el tamaño del hogar.





Ingreso Mínimo Garantizado Archivo particular

(Vea: Habitantes de Soacha podrían quedarse sin transporte hacia Bogotá).

¿Es necesario actualizar sus datos?



Es importante que su información este al día, por lo que si requiere registrar alguna novedad, como un cambio en el número de celular, puede visitar las subdirecciones locales, ubicadas en cada localidad.

En ese sentido, la Alcaldía Mayor de Bogotá cuenta con un directorio con las entidades a las que puede dirigirse.



Recuerde que aquellas personas que beneficiarias que tengan dificultades para retirar los pagos por el Permiso por Protección Temporal (PPT) también pueden acudir a esos puntos de atención.

(Más noticias: Admiten demanda contra candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá)

¿Qué pasa si no retira la transferencia?



No, este dinero no se pierde.



Las transferencias monetarias que no hayan sido retiradas por el titular quedan disponibles en la entidad financiera donde tiene su cuenta activa.



Tenga en cuenta que el pago se realiza de manera escalonada a lo largo del mes.



PORTAFOLIO