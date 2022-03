Terceras opas por Grupo Sura y Nutresa, hasta el 25 de abril.

Con el reinicio de la negociación de acciones de Nutresa y Grupo Suramericana en la Bolsa de Colombia desde hoy, se abre el paso previo del inicio de la tercera temporada de ofertas públicas de adquisición, (opas) del Grupo Gilinski sobre las acciones de esas compañías en las que busca aumentar su participación.



(Qué viene para Gilinski tras asambleas y autorización de terceras opa).

Las dos opas irán desde el próximo 6 de abril hasta el día 25 del mismo mes, es decir, tendrán un periodo de 12 días hábiles que de acuerdo con las condiciones de la operación podrían prorrogarse por otros 18 días hábiles.



Tras dos opas que se realizaron entre finales de noviembre de 2021 y finales de febrero pasado, el Grupo Gilinski ha logrado consolidar el 30,8% de la propiedad sobre Nutresa y el 31,5% en Grupo Sura.



(Los efectos de la llegada de Gilinski a juntas de Nutresa y Sura).



Hay que recordar que el 10 de noviembre de 2021 Gilinski lanzó ante la Bolsa de Valores de Colombia y la Superintendencia Financiera una opa no acordada o llamada hostil, en busca de al menos el 50,1% de las acciones de Nutresa y un máximo del 62,62% con lo que pretendía tomar el control de la compañía, acompañado financieramente con un fondo de Abu Dhabi.



Para la tercera opa sobre Nutresa pagará US$12,58, por especie. La opa por Nutresa, en caso de ser exitosa les costaría unos US$692 millones y por Sura US$306 millones.

Pero en Nutresa la intención ya no es llegar a más del 50% como lo planteaba en la segunda opa, sino hasta el 42,8% como máximo.



En el caso de Grupo Sura el Grupo Gilinski se plantea adquirir entre el 5,2% de las acciones ordinarias y en circulación del holding financiero del Grupo Empresarial Antioqueño y como máximo el 6,5% de las acciones en circulación.



Bajo la oferta pública por Sura el precio de compra por cada acción ordinaria será de USD$9,88, es decir, el mismo precio que la segunda opa.



Así, de tener éxito en la operación, el Grupo Gilinski podría llegar a consolidar una posición como principal socio de Sura hasta el 38% de su participación accionaria.

Dentro de las condiciones de las dos operaciones se estableció que para el caso de Nutresa podrían liberar los mínimos o máximos a comprar dependiendo si les quieren vender menos del mínimo o más del máximo.



Para el caso de la opa por Grupo Sura el Grupo Gilinski no piensa mover el máximo a comprar, por lo que habría prorrateo si les llegan a ofrecer más acciones de las que buscan.



(¿Qué viene para Gilinski tras autorización de nuevas OPA?)



Así, se tomarían todas las aceptaciones a la oferta de compra y se haría una operación para comprar proporcionalmente a los accionistas que las pongan a disposición, dijo la especialista en renta variable de la firma comisionista Acciones & Valores.



Además, dijo la analista, el Grupo Gilinski ya tiene una buena posición en Sura y no sería demasiado rentable pagar más por una mayor participación.



Un punto importante que se aclara en las dos operaciones es que los destinatarios (accionistas) podrán formular aceptaciones a través de cualquier sociedad comisionista de bolsa miembro de la Bolsa de Valores de Colombia dentro del periodo de aceptaciones.



De todas maneras el Grupo Gilinski designó, como parte de la estrategia para facilitar el acceso de los accionistas que quieran vender a las firmas Sociedad Comisionista de Bolsa Servivalores GNB Sudameris S.A., Acciones & Valores S.A., Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A., Casa de Bolsa S.A., Credicorp Capital Colombia S.A., Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa y Larrain Vial Colombia S.A.



Servivalores GNB Sudameris S.A Comisionista de Bolsa, actuando en nombre de Nugil S.A.S, acreditó ante la Bolsa de Valores de Colombia la constitución de la garantía correspondiente para realizar la opa de Grupo Nutresa consistente en una carta de crédito stand-by por US$346 millones.



Asimismo, dijo que la firma comisionista de bolsa, actuando en nombre de JGDB Holding S.A.S., acreditó la constitución de la garantía correspondiente para realizar la opa sobre Grupo Suramericana mediante una carta de crédito stand-by por US$120,3 millones.



Jaime Gilinski, presidente del grupo que lleva su apellido, designó a su hijo Gabriel para que esté en las juntas directivas de Nutresa y Grupo Sura, junto con dos abogados de la firma Gómez Pinzón, que estarán como miembros independientes en cada una.



