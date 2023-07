¿Cuál crédito le conviene para comprar vivienda?

La compra de vivienda es una inversión que no todos los colombianos pueden hacer. De hecho, en el país la mayoría logra acceder a un inmueble propio a través de los créditos que otorgan las entidades financieras.



(Vea: Países Bajos contempla vender casas solo a personas con menos ingresos).

Precisamente, el Dane muestra que durante el primer semestre del 2023, el 76,4 % de los créditos hipotecarios otorgados a personas naturales, fueron destinados para compra de vivienda, mientras que el 23,6 % restante fue adquirido para leasing habitacional.



Pero, con tantas opciones en el mercado ¿cómo se puede saber cuál es la más adecuada?



A la hora de adquirir un financiamiento, los expertos recomiendan que los compradores analicen todas las alternativas disponibles para saber cual se adapta mejor a sus necesidades, teniendo en cuenta que las tasas de crédito se pueden calcular en unidad de valor real (UVR) o en pesos.



En el caso del sistema UVR, si bien la cuota inicial es de las más bajas y la aprobación es más fácil, uno de los elementos a considerar es que el valor de las cuotas no es fijo, ya que varia de acuerdo a la inflación.



En lo que se refiere a la otra opción, esta permite tener un mayor control de las finanzas al contemplar dos modalidades: cuota fija y abono capital.



La primera, permite que el valor de la cuotas no cambie; mientras que con la segunda, estas van disminuyendo a medida que avanza el tiempo, con la particularidad de que se comienza con el pago de la más alta.



(Vea: ¿En qué es más rentable invertir actualmente: CDT o vivienda?).

El 'top' de los bancos con las mejores tasas

De acuerdo, con un estudio realizado por Rankia Colombia los bancos con mejores ofertas en credito hipotecario en UVR son:



1. Banco AV Villas para vivienda VIS con un +9,80 % y NO VIS con +9,80 %.



2. Banco Caja Social con +9,25 % para vivienda VIS y NO VIS +7,60 %.



3. Bancolombia con +10,45 % para vivienda VIS y NO VIS +12,15 %.



4. Davivienda +7,85 % para vivienda VIS y NO VIS con +7,31 %.



5. Colpatria con +10,70 % para vivienda VIS y NO VIS con +11,62 %.



Ahora bien, si se decide por un crédito en pesos estas con las cinco mejores opciones:



1. Banco AV Villas con 18,95 % para vivienda VIS y NO VIS en 19,20 %.



2. Banco Caja Social con 19,55 % para vivienda VIS y NO VIS con 19,50 %.



3. Bancolombia con 17,1 % para vivienda VIS y NO VIS con 19,45 %.



4. Davivienda con 18,30 % para vivienda VIS y NO VIS con 19,10 %.



5. Colpatria para vivienda VIS con 18,82 % y NO VIS con 18,72 %.



(Vea: Razones para comprar vivienda en el centro de Bogotá).



PORTAFOLIO