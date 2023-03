¿Tiquetes aéreos volverán a tener precios como los de prepandemia?

Los precios de los tiquetes aéreos han sido tema de coyuntura en las últimas semanas, esto surgió a partir del inesperado cierre de operaciones en Colombia de la aerolínea Viva Air.



Esta crisis llevó a que muchos destino que eran cubiertos por la empresa de vuelos low cost no fueran cubiertos en su totalidad, hasta el punto de que zonas del país que son fuertemente dependientes del turismo, como lo es el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lugar en el que se denunciaron caídas en los activos de la empresas hoteleras, en las agencias de turismo y en las finanzas de los comerciantes.



A esto se le puede sumar el hecho de que los tiquetes aéreos han incrementado su precio en un 157 %, según un informe de Viajala.com.co.



Debido a esto, muchos colombianos se pensarían dos veces la decisión de viajar en avión, no solo por el incremento de los precios en el mercado, sino por la situación económica general que tiene el país.



De este escenario surge la pregunta de:si viajar en avión en el país se convirtió en un lujo y a la vez, se viene la comparación con los precios que habían antes de que la pandemia por covid-19. Ante este panorama, Thomas Allier, CEO de Viajala.com, explicó para Portafolio la situación financiera del sector aeronáutico y lo que han hecho las empresas para lidiar con esta crisis.



“Hay que ver que en prepandemia Avianca tenía el 60 % de participación en el mercado y así desaparezcan Viva o se apruebe la fusión con Avianca, no llegaría nuevamente a este número. Entonces, a corto plazo, por supuesto que la competencia influye, pero haciendo la comparación con prepandemia pues en este momento se debería tener el nivel suficiente de competencia”, explicó el experto.



Así mismo, Allier también explicó el cómo las aerolíneas, de alguna u otra forma, están haciendo ajustes en sus servicios para poder ofrecer precios más accesibles a los clientes, haciendo referencia a las aerolíneas de bajo costo.



“Un buen ejemplo es la configuración de los aviones y creo que eso lo ha hecho muy bien Avianca en los últimos años, porque incrementaron de manera significativa el número de sillas que lleva un Airbus A320, por ejemplo. Entonces, básicamente, el mismo avión que va a consumir la misma cantidad de combustible puede llevar entre 10 y 15 % más pasajeros y eso tiene un impacto muy positivo en los costos”.



Así mismo, también aseguró que las aerolíneas han estado haciendo esfuerzos operativos con tal de reducir costos y poder ofrecer tiquetes más baratos y atraer más clientes, como el caso de la ocupación en los aviones y el consumo de combustible.



“Otro factor es que algunas aerolíneas han estado actualizando su flotas con aviones más recientes pues, además de ser más ecológicos, gastan menos combustible y eso se ve al final viendo que el costo de operación es menor y, por lo tanto voy a poder ofrecerle al cliente mejores tarifas”.



PORTAFOLIO