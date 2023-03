Consejos para conseguir tiquetes de avión a precios bajos

Frente a una situación complicada para conseguir vuelos que se puedan ajustar al bolsillo, muchas personas han recurrido a buscar alguna manera de encontrar tiquetes económicos.



(Conozca los destinos mas caros para viajar en Colombia).

No es un secreto que la crisis del sector aeronáutico del país tiene en vilo a muchas personas y empresas que demandan vuelos que puedan ser viables en el tema económico, al punto de que las mismas aerolíneas también han dedicado esfuerzos para ofrecer vuelos más baratos ante la poca demanda de pasajeros que la crisis ha provocado.



(¿Tiquetes aéreos volverán a tener precios como los de prepandemia?).



Ante este panorama, Thomas Allier, CEO de la plataforma de búsqueda de vuelos Viajala.com, dio varios consejos la hora de buscar preciso que se puedan ajustar a un presupuesto menos austero:



(Qué va a pasar con afectados de Viva tras fin de ayudas de aerolíneas).



1. Planeación: “Se recomienda planear un vuelo doméstico con un mes de antelación y dos o tres meses para vuelos internacionales”.



2. Escoger buenas fechas: “Evitar los meses de alta temporada. Si uno busca viajar, por ejemplo, en Semana Santa, no es un buen momento. Hay meses que son más económicos como febrero o mayo y tratar de evitar los viernes como días de salida y los lunes como fecha de regreso. Si uno puede aprovechar mejor las vacaciones, lo mejor es mover un poco estas fechas”.



3. Comparar ofertas de vuelo: “Usar comparadores de precios como Viajala para ver cuáles aerolíneas tienen las mejores ofertas según lo que yo necesite en diferentes fechas”.



4. Equipaje liviano: “Viajar liviano. Si uno se organiza bien, se puede dar cuenta que con poquito se puede viajar y me puedo ahorrar el costo de la maleta”



5. Hospedaje: Al momento de hospedarse, hay que revisar alternativas de hoteles. Se pueden mirar alquileres vacacionales que ahora se pueden conseguir en plataformas como Airbnb. Esa también puede ser una opción para ahorrar”.



(Agencia de viajes de salud, la apuesta de Wellezy en el país).



PORTAFOLIO