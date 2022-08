Así ha evolucionado ticket promedio de compra en centros comerciales

El centro comercial Titán Plaza cumple 10 años de operaciones, con un aumento del tráfico y del nivel de compras de sus visitantes. Su gerente, Yazmín Lombana, espera que el consumo mantenga el dinamismo.



¿Cómo se ha comportado el semestre?



Hemos sido uno de los centros comerciales que recuperó su tráfico, con incrementos del 252%.



Eso ha permitido que categorías, especialmente la de comidas, hayan tenido una mayor recuperación. En este primer semestre, como lo dice Fenalco, también hubo una importante activación en las categorías de vestuario y calzado. Parece que los clientes han renovado sus closets.



También somos amigables con las mascotas y ya las contamos: nos visitan 6.000 al mes.



¿Cuáles son las cifras de tráfico?



En cuanto a peatonal, fue de 17.553.395 en 2021, un 94% más que en el año 2019 y en lo que va corrido del 2022 el promedio de crecimiento de tráfico ha sido de 256% en comparación con el 2021. Para un tráfico mensual promedio de 3.200.000 personas.



¿Cuál es el nivel de ocupación?



Actualmente Titán Plaza tiene una ocupación del 99%. Este año han ingresado al centro comercial 10 marcas nuevas: El Dorado, Jagi, The Guau, Magic Nails, Le Coq Sportif, Opticalia, Crocs, Keneth Cole, Medipiel, Pharmaskin y están en proceso de ingreso:

Casaideas, Dollarcity, Starbucks, Goyurt con un segundo punto, Empanadas Típicas, La Bifería, Calzado Adrenalina y Ponto.



¿Cómo ve el segundo semestre?



Esperamos que ocurra el Día sin IVA porque es muy importante para el comercio, activa de alguna manera las ventas e impulsa la temporada de diciembre.



Pero el Gobierno dice que no lo va a autorizar



Creo que tiene que pensar que este es un motor, no se trata solo del consumo sino de todo lo que está detrás, las marcas contratan más, es un ciclo económico importante que no pueden dejar de lado. El Gobierno lo que ha manifestado es que teníamos que demostrar que los sectores menos beneficiados son los que compran en esa fecha y, efectivamente, la gente espera el día sin IVA para comprar su electrodoméstico.



¿Cómo ha evolucionado el ticket promedio?



Está en $280.000 y ha crecido 55% respecto al 2019. De ese total, cerca de $80.000 son en comidas y el resto en las otras categorías.



¿Cree que vienen meses de desaceleración?



Se creía que después de la pandemia el consumo iba a ser inferior, pero vemos cómo los clientes han salido a comprar de una manera desmedida. Esperamos que no haya mucha afectación, sabemos del comportamiento de indicadores como el del crecimiento y la inflación pero creo que al final el consumidor se ajusta porque siempre hay una necesidad de compra.



¿De qué se trata la ampliación?



Se entrega a final de año, son 3.000 metros cuadrados adicionales que se están desarrollando en el costado sobre la avenida 80. El desarrollo se está haciendo en tres niveles; el objetivo básicamente es traer marcas internacionales que querían ingresar y que los clientes necesitaban.



Entre ellas están, por ejemplo, Dollarcity, Casaideas y Starbucks. El segundo piso está dedicado a cafés porque después de la pandemia este sector, con el de las comidas se constituye en el más visitado. Allí vamos a ampliar con 12 locales.



¿Cuáles son las inversiones? ¿Y con qué área quedará en local?



Estamos en $10.000 millones. Pasamos a 57.204 metros cuadrados alquilables y el área total construida pasa a 181.344 metros y teníamos en 160.000 metros cuadrados. El centro empresarial también entra en una etapa de renovación al interior, con mejores servicios en coworking, de salas de juntas. También mejoran las instalaciones del área de recepción.



Constanza Gómez Guasca