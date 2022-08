Abecé de la polémica por sobrecostos en obras en Providencia

A menos de tres meses de que se cumplan dos años de la llegada del huracán Iota, el más grande que ha tocado territorio colombiano y que dejó a miles de personas sin un techo para dormir, aún no se han culminado las obras que adelantaba el Gobierno prometía recuperar la vida de los isleños.

(Lea: Respuesta de ex funcionarios de Duque a Petro por obras en Providencia).

​

En una visita por el archipiélago, el presidente Gustavo Petro alertó no solo las demoras, sino también los costos de las viviendas que en promedio llegaban a ser de $600 millones por un espacio de 70 mt2.“Es casi $10 millones por mt2. ¿Por qué un valor tan sorprendente? ¿Cómo puede valer en Providencia una vivienda en concreto con tejas de zinc, algo de estructura de acero $600 millones?”, dijo en su intervención el mandatario Petro.



El jefe de Estado aseguró que los constructores dieron ese precio por los altos costos del transporte para el acero, concreto y cemento desde Cartagena hasta Providencia, pese a que parte de ese costo fue asumido por la Armada Nacional.



“No hay hospital, no hay comida suficiente, no hay sino zozobra económica; este es un clásico ejemplo de construcciones hechas desde afuera, sin contemplar ni la cultura, ni la fuerza misma de la comunidad, sin consultar a la comunidad”, indicó el presidente.



A lo anterior, Petro además señaló que no se ha trabajado con la comunidad para su reconstrucción y se ha impuesto la arquitectura del interior, lo cual incremento los precios. “No puede hacerse una reconstrucción pensando en el concreto y no en los seres humanos. Lo primero que debió haberse reconstruido era, precisamente, el hospital”, afirmó.



Y esta situación no solo es alertada por el Gobierno, la Procuraduría General de la Nación (según información revelada por El Tiempo), realizó un informe de seguimiento de las obras en donde detalló que las casas ya entregadas presentan daños estructurales y de planeación.



“En las viviendas construidas en acero, las barandas y ventanas tuvieron problemas de calidad, lo cual según el reporte se ha solucionado con el cambio de los elementos defectuosos. Durante el mes de agosto y septiembre de 2022, se adelantarán visitas para atender estas quejas”, dice el informe.



Al respecto, la procuradora Margarita Cabello aseguró este lunes que con corte a 31 de julio, de las 1.836 viviendas que debían ser reparadas y construidas aún faltan 69.

Sobre el hospital, Carolina Corcho, ministra de salud además añadió que existe en la isla de Providencia, un ‘hospital campaña’.



(Además: Fallas que encontró la Procuraduría en reconstrucción de Providencia).



“En este momento en Providencia estamos con un hospital de campaña. Donde haya una nueva tragedia, el hospital tiene la mayor vulnerabilidad”, añadió.



Sin embargo, la procuradora lanzó una voz de aliento al respecto. “Ya está lista la contratación, están listos los terrenos, el hospital temporal ya fue reparado”, dijo. En el caso de San Andrés, el ente de control señaló en su documento que “no se evidencia celeridad en el proceso de reparación de viviendas en la isla, y la gobernación no cuenta con el cierre financiero necesario para realizar la intervención de la totalidad de las viviendas”.



Paula Galeano Balaguera