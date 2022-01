Estos son todos los servicios y cobros que suben en 2022 con el IPC

A poco más de una semana de haber comenzado el año, 2022 ya está enmarcado en dos cifras claves: el 10,07% del incremento del salario mínimo y el 5,62% con que cerró la inflación de 2021. Ambos indicadores determinan las alzas de precios en varios sectores, y ya hay rubros que han visto incrementos, o que están próximos en sentirlos.



Entre algunos cobros atados al salario mínimo está, por ejemplo, el copago o la cuota moderadora en las EPS, los aportes a pensión de quienes ganan un mínimo, o el Soat, que se incrementó en promedio en 12,24%, por la confluencia factores como el aumento en el número de accidentes y los pagos por gastos médicos e indemnizaciones.



(Vea: Así es la propuesta para que centros comerciales no cobren parqueadero).



Pero con el fin de mitigar el alza de 10,07% en varios de los cobros que enfrentan los ciudadanos, desde diciembre el Ministerio de Hacienda ha realizado una revisión de los rubros de costos, cobros, sanciones o tarifas indexadas al salario mínimo, con el fin de actualizarlo a Unidades de Valor Tributario (UVT).



“Identificamos 78 rubros, y de esos 68 fueron ajustados a través de decretos, resoluciones y circulares, o sea, el 87% de ellos”, indicó a Portafolio el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien aclaró que, por ejemplo, las cuotas moderadoras de pago y copago de salud están entre ellos.



(Vea: ¿Hay una forma legal de no pagar peajes en Colombia?).



Del otro lado están los incrementos a partir de la inflación, como avalúos catastrales, matrículas de los colegios o servicios notariales y registrales, entre otros.

Esta semana la Superintendencia de Notariado y Registro publicará la resolución de tarifas para los trámites notariales y la de trámites de registro, los cuales se incrementan año tras año sobre la base del IPC.



En el caso de las matrículas, en octubre del año pasado el Ministerio de Educación publicó la resolución 19770 de 2021, en la que estableció los parámetros para el aumento en el valor de matrículas y pensiones en los colegios privados del país, y que entrará en vigor a partir del periodo de estudios que se inicia en 2022. En este se estableció un aumento de 4,4%, pero por ahora MinEducación no ha anunciado si podría ser superior por el IPC de 2021.



(Vea: De cuánto fue el aumento real del mínimo tras la inflación de 5,62 %).



TARIFAS DE TRANSPORTE



Una de las alzas más importantes está relacionada con peajes. Las 45 casetas a cargo del Invías actualizarán sus tarifas desde el 16 de enero, conforme al IPC del 2021. En esta semana se conocerían los nuevos montos mientras que los peajes de la ANI tendrán diversas alzas dependiendo de las concesiones.



Otro incremento está en algunos servicios del Registro Único Nacional de Transporte (Runt). Así, resaltan ajustes como el traspaso de propiedad ($4.400); revisión técnico-mecánica y de emisores contaminantes ($4.400); expedición de la licencia de conducción($7.000) y renovación de la licencia de conducción ($1.900).



(Vea: Comercio social: qué es lo que más se compra en él y cuánto crecería).



También subió el pasaje en los sistemas de transporte. En Bogotá, desde este martes 11 de enero se incrementará $150 la tarifa de Transmilenio, lo que traduce un costo de $2.650 en el componente troncal y de $2.450 en el zonal. También se han registrado nuevas tarifas en los transportes de Pereira, Medellín y Bucaramanga.



En cuanto al servicio de taxis, en Bogotá la carrera mínima quedó en $4.500; en Medellín es $5.800 y en Pereira es $4.450.



Las tarifas de las grúas y patios en Bogotá para el 2022 ya aumentaron un 10,7%. Así, por ejemplo, para un vehículo liviano el servicio de grúas será de $153.400 y, para el caso de los patios, la tarifa el primer día para este tipo de carro será de $95.700 y para el tercer día de $114.700.



ARRIENDOS AL ALZA



Para el caso de la vivienda urbana, el arriendo de la propiedad subirá hasta 5,26% y se efectuará al día siguiente de vencimiento del actual contrato. Así, si usted paga de arriendo $1 millón para el 30 de marzo, al momento de la renovación de su contrato, desde el 1 de mayo, deberá cancelar una cuota de $1'056.200.



(Vea: Subió el servicio de taxi en Bogotá: así serán los cobros en el 2022).



TARIFAS BANCARIAS



El año inició con varios aumentos en tarifas bancarias pues algunos se dieron antes del cierre de 2021 con proyecciones de inflación.



AV Villas hizo su alzas en octubre proyectando una inflación del 4,8%; Banco de Occidente actualizó sus aumentos en noviembre, y la mayoría de servicios subieron 4%. Davivienda aumentó las cuotas de manejo de tarjetas de crédito de 4,67% a 5%, y otros servicios entre 2,75% y 4,81%. Pero otros bancos estaban esperando la inflación de 2021. Bancolombia no subirá todas sus tarifas, pero algunas aumentarán con base al IPC.



(Vea: ¿Mínimo para profesionales? Proyecto en el Congreso lo propone).



PRECIOS DE COMBUSTIBLES



Desde el pasado 1 de enero comenzaron a regir los nuevos precios de la gasolina y el ACPM en el país, según la última actualización del Ministerio de Minas. Este mes se dio un aumento promedio de $176 por galón de gasolina y $166 el de diésel, y considerando las 13 ciudades principales del país, el precio promedio de la gasolina quedó en $9.048 por galón, mientras que el precio promedio del diesel quedó en $8.884 por galón.



Según la cartera, los nuevos precios de los combustibles incorporan la actualización de los rubros de tarifas de transporte por poliductos, transporte terrestre y tarifa de marcación. Además, el cálculo se hizo con un IPC de 4,86% (año corrido a noviembre de 2021) y la meta de inflación de 3% para 2022 del Banrep.

PORTAFOLIO