La mayoría del trabajo no remunerado en el país lo hacen las mujeres

Aunque en cinco años pueden cambiar muchas cosas, no es el caso de la alta participación de mujeres en actividades de trabajo no remunerado en el país. El problema: cada vez hay más en este ejercicio que no les genera ingresos.



(Lea: En San Andrés el 60 % cree que la cabeza del hogar no debe ser mujer).



En 2016 el 89 % de las mujeres participaban en actividades de trabajo no remunerado en contraste con el 60,9 % de los hombres. Para el reporte del 2021, del Dane, la cifra aumentó a 90,3 % mientras que los hombres siguen en ese rango, con un 63 %.

La diferencia con el trabajo remunerado es abismal. Mientras el 53,3 % de los hombres tuvo participación en actividades que les implicaron ingresos, en el caso de las mujeres bajó a 29,9 %.

En cuanto al tiempo la brecha también suele notarse con una diferencia de 3 horas 18 minutos entre hombres y mujeres. Mientras los hombres destinan solo tres horas al día al trabajo no remunerado, las mujeres lo hacen 7 horas y 44 minutos. Es decir, casi una jornada laboral.



(Además: Las mujeres en Colombia sufren más la pobreza, ¿por qué?).



Este tipo de brechas se sienten más en lo rural, pues las mujeres destinan ocho horas y 33 minutos a este tipo de actividades.

Al año se dedican 6.500 horas para el cuidado y apoyo a las personas del hogar, el 79,3 % de las mujeres desempeñan esta tarea. La región Pacífica es la de mayor brecha, allí las mujeres dedicaron 7,9 horas más que los hombres, a la semana, es decir casi una jornada laboral, a preparar y servir alimentos, levantar platos o lavar la loza. En la región central la diferencia fue de 7,7 horas.

El Dane muestra que no es una cuestión de tener o no ingresos propios. Las mujeres con ingresos destinaron 6:58 horas a actividades de trabajos no remunerados, mientras que los hombres con ingresos propios solo 3:11 horas.

La economía del cuidado

Cabe destacar que el trabajo no remunerado se suele concentrar en actividades de la economía del cuidado. Es decir, "es el segmento de la economía que se dedica a labores domésticas y de cuidado que en muchos casos no se visibiliza en la economía pero que implica un trabajo que generalmente realizan mujeres por ser de cuidado, ya sea de niños o adultos mayores", explica la economista Clara Inés Pardo.



(Vea: Solo un 38% de mujeres estudia carreras como ciencia o matemáticas).



Para la experta, este tipo de actividades se han concentrado en la mujer por un asunto cultural. "La mujer siempre ha sido la responsable del cuidado y esto lleva a que se focalicen muchas profesiones actividades de cuidado a ser realizadas por mujeres", puntualiza Pardo.

Ahora bien, desde el Gobierno se ha hablado de formalizar la economía del cuidado y asignarle un tipo de remuneración. El problema ha sido persistente en el país.



"Debido a que estos oficios de cuidado no se visibilizan en la economía hace que las remuneraciones no sean las adecuadas, lo cual incide que el dinero ganado no cierre la brecha de la pobreza. Por ello se esta buscando que estas actividades sean mas visibles para que tengan la remuneración justa", asevera la experta.

MARIANA GUERRERO

​Periodista de Portafolio