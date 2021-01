Trámites para evitar cobros si vendió o le robaron el vehículo

No es poco común que personas que vendieron sus vehículos o a quienes les fueron hurtados hace un tiempo se enteren que tienen cuantiosas deudas o que incluso les embarguen sus cuentas por el no pago de impuestos, o que se den cuenta de infracciones de tránsito a sus nombre.



Esto puede suceder porque no se hacen todos los trámites necesarios o porque se tiene la falsa idea de que una denuncia en la Fiscalía o Policía es suficiente para que se desvincule el nombre como propietario de un vehículo.



EL TIEMPO consultó al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) sobre qué hacer en estos casos y esto fue lo que respondieron.



¿Qué se debe hacer cuando se vende un vehículo para que no le sigan cobrando impuestos?



Al respecto, desde la entidad explicaron que siempre que venda o compre un vehículo usado se debe realizar el traspaso del mismo ante el organismo de tránsito donde está matriculado -las secretarías de movilidad o de tránsito de los municipios-.



Esto formalizará el cambio de propietario y de ello depende que, en adelante, la responsabilidad del vehículo (impuestos, accidentes y delitos, inclusive) sea del último dueño así registrado.



Es importante recordar que las secretarías de hacienda de municipios, departamentos y distritos son las que cobran los impuestos vehiculares, por lo que cualquier reclamación al respecto debe hacerse a esas oficinas.



¿Y si un vehículo que vendió no aparece en el Runt, pero sí le están cobrando impuestos por él?



En primer lugar, desde el Runt señalaron que es recomendable que antes de adquirir un vehículo usado se obtenga el ‘Histórico vehicular’ en la página web www.runt.com.co. Con ese registro se puede constatar, de primera mano, quién aparece propietario, si tiene embargos, cuáles son sus características, entre otros datos que le pueden ayudar a tomar la mejor decisión y a asegurar su inversión.



Por otro lado, si el vehículo no aparece registrado en el Runt, es posible que el organismo de tránsito en el que está matriculado no haya migrado la información al Sistema Runt. En ese caso, la recomendación de la entidad es acudir a la autoridad de tránsito para exigir dicho proceso, sin el cual no será posible efectuar trámites sobre el vehículo.



Si le roban el vehículo, ¿cuáles son los trámites para que este deje de aparecer a nombre de la víctima?



En primer lugar, debe denunciarlo ante las autoridades competentes como la Policía y la Fiscalía, pero además, debe solicitar ante el organismo de tránsito donde está registrado el vehículo el trámite de cancelación de la matricula por hurto.



La denuncia por hurto por sí sola no es suficiente para suspender la responsabilidad del propietario respecto de su vehículo.



En todo caso, recuerde que puede obtener información más detallada sobre estos y otros trámites en las autoridades de tránsito.