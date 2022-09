Estos serían los retos de Colombia en materia energética, según Aciem

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que en seis meses habrá una hoja de ruta de la que será la transición energética promovida por este gobierno. Este plan pasa por la promoción de las energías renovables, así como una intensificación en la investigación, entre otros pilares. Al respecto, Aciem lanzó un estudio en el marco del congreso de Enercol, en el que analiza las alternativas con las que cuenta el país y los retos que tendrá en este camino.



Sandra Fonseca, presidente de Asoenergía y miembro de la Junta Directiva de Aciem, explicó que un cambio de esta naturaleza nace de la demanda, no de la oferta. Es decir, un primer acercamiento a la transición debe ser dada desde kas demandas de energía. Lo que significaría que en la medida en que el país y el mundo requiera de combustibles fósiles, estos van a seguirse produciendo. Por consiguiente se debe generar mayor demanda de electricidad, por ejemplo, con el transporte, para restarle participación a los hidrocarburos.



Ahora bien, la experta matizó que “no son suficientes las energías renovables para abastecer la demanda”. Por esto que los planes de crecimiento de la matriz de generación se centren principalmente en estas tecnologías deja por fuera las necesidades futuras que deberían estar abastecidas con energéticos como gas, petróleo e incluso, carbón. Precisamente Juan Benavides, investigador senior de Fedesarrollo señaló que “no todo el consumo se va a electrificar, ni toda la electricidad se va a producir con renovables”, por lo que debe ser una visión de gobierno”.



Por esto Benavides asegura que las prioridades para establecer una hoja de ruta deben estar centradas en inversiones rentables como las relacionadas con eficiencia energética y el transporte eléctrico masivo.



Ahora bien, Fonseca dice que en esta hoja de ruta no se está contemplando la expansión de otros energéticos, como el gas, que van a ser fundamentales en la transición brindando confiabilidad. Explicó que dado que algunos de los proyectos energéticos como Hidroituango o la Línea Colectora están retrasados, la discusión de confiabilidad es aún más relevante.



“La expansión está atrasada, desde 2027 se prevé un déficit de gas según la Upme y en un horizonte de 15 años no tenemos la confiabilidad asegurada”, destacó. Por ende se deben evaluar alternativas, incluso grandes hidroeléctricas.



Este mix de fuentes, como propone Fonseca, también va a requerir de petróleo e incluso carbón, así como un avance en hidrógeno y almacenamiento.



Por su parte, el experto de Fedesarrollo aseveró que en esta diversificación de la matriz también se debe tener en cuenta un factor de precios. “La velocidad de la transición debe ir en línea con la reducción de precios de los energéticos”, dijo. Destacó también que hay costos ocultos relacionados con mano de obra especializada, entre otros, que hacen que sean poco competitivos frente a otras tecnologías, afectando los precios de la generación.



Con base es estos retos y necesidades, el Ministerio de Minas y Energía lanzará una hoja de ruta que también tendrá como bases los avances en los documentos de este tipo que se han lanzado con relación al hidrógeno verde y la producción de energía a partir de eólicos costa afuera, además del Conpes de 4075 de política de transición energética, que lanzó en marzo el anterior gobierno y que plantea políticas.



Daniela Morales Soler

PORTAFOLIO