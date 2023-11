Calidad y acceso, las claves del tránsito a educación superior

Factores estructurales en la educación, e incluso también culturales vienen incidiendo en la forma en la que los estudiantes de la educación básica y media están haciendo el tránsito hacia el nivel superior.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) sobre el panorama de este sector por regiones reveló que para el caso específico del tránsito inmediato de educación media a la educación superior en 2022, San Andrés y Providencia y Bucaramanga fueron las regiones con mejores resultados en esta materia, presentando una tasa de 60,6% y 54,7%, respectivamente.



Si bien el archipiélago se encuentra ponderando la lista, según el Laboratorio, este territorio y Guaviare cuentan con condiciones especiales que los llevan a destacarse dentro de las cifras, ya sea por el tamaño del territorio o también por el número estudiantes.



Según lo dicho por Gloria Bernal, directora del LEE, el Guaviare no tiene una población de estudiantes numerosa, en comparación con otras regiones, por lo que “aquellos estudiantes que llegan a grado 11 son los que tienen un mejor desempeño académico y compromiso de continuar con sus estudios, dado que esta región tiene una alta tasa repitencia y deserción”.



(Vea: La feria enfocada en ofrecer oportunidades en el exterior).



Una situación parecida se evidencia en San Andrés y Providencia, ya que tiene una población pequeña de estudiantes y tiene presencia de la Universidad Nacional de Colombia.



A renglón seguido, las otras de las regiones que sobresalen en el tránsito inmediato a la educación superior, son Ibagué que tuvo una tasa de 53,4%, seguido de Guaviare con 52% y Barranquilla con 51,3%.



Por su parte, Bogotá, que ocupa el puesto seis dentro de la medición, registró una tasa del 51,3%.



Según lo dicho por Gloria Bernal, directora del LEE, el resultado de la capital se deriva a que tiene “múltiples ofertas educativas, una población grande frente a otras regiones y una alta tasa de cobertura de educación superior del 135%, lo que incentiva a los jóvenes a generar expectativas sobre las oportunidades que tienen para el acceso a instituciones de educación superior (IES)”.



(Vea: Estas son las mejores carreras y facultades universitarias de Colombia).

​

Así mismo, destaca que Bogotá cuenta con programas como “Jóvenes a la U”, entre otros, que posiblemente han propiciado un mayor tránsito de los bachilleres recién graduados de colegio hacia la educación superior, en comparación a otras ciudades.



Adicionalmente, a las regiones nombradas con anterioridad, entre los diez con mejor desempeño también se encuentran Quindío con una tasa de 50,3%, acompañado de Cúcuta con 48,08%, Boyacá con 48% y Santander con 47,7% (ver gráfico).



Y aunque el reporte detalla a la mayoría de regiones como Tolima (46,7%), Cundinamarca (46,7%), Medellín (45,5%), Norte de Santander (44,9%), Cartagena (44,7%), entre otras, también encuentra un denominador común entre ellas, respecto a la llegada de los estudiantes de bachillerato a la educación superior.



Frente a esto, Bernal explicó que uno de los denominadores preponderantes en regiones como Santander, Boyacá, Quindío y Bogotá, a excepción de Guaviare y San Andrés (que son casos especiales), es que presentan resultados altos en las Pruebas Saber 11.



“Esto es una muestra de que la mejora en la calidad educativa, desde la educación básica y media, puede facilitar el acceso a la educación superior y mejorar las tasas de tránsito inmediato”, dijo la directora.



Vale la pena destacar que la tasa de tránsito inmediato en promedio nacional se ubica en 41,08%, según las fichas técnicas emitidas por el Laboratorio de Economía para la Educación de la Universidad Javeriana.



(Vea: ‘Hoy en la educación debe hablarse de multiversidad’).



Menores resultados

Educación Archivo EL TIEMPO

Así como algunas de las regiones colombianas registraron buenos resultados en el tránsito, lo cierto es que hubo otras a las que no les fue tan bien.



De acuerdo con el informe del Laboratorio, entre las regiones con tasas de tránsito más bajas se encuentra el Amazonas, con 17,7%, seguido de Vaupés con 19,16%, Guainía con 26,47% y Córdoba con un tipo de 27,14%.



Frente a estos datos, Gloria Bernal aseguró que existen algunos retos dentro de las regiones con los menores resultados, como lo es la capacidad y la cobertura.



“Un ejemplo de estos casos es la disponibilidad de IES oficiales con cupos e infraestructura que les permita prestar el servicio educativo ya que en el caso de Guanía y Vaupés no hay de este tipo de instituciones”, aseguró Bernal.



De igual manera, detalló que otro de los retos a los que se enfrentan estos territorios tienen que ver con la calidad de la educación.



“Esto se da porque regiones con bajos desempeños en las pruebas Saber 11, hecho que no facilita el acceso a becas o financiamiento para ingresar la educación superior”, indicó.



Es así que dentro de las regiones que hoy tienen un tránsito inmediato a la educación superior, pero en un menor porcentaje a las demás zonas, se encuentran Nariño con 27,4%, Putumayo con 30,4%, Cauca con 30,7%, Sucre con 30,7% y finalmente, Magdalena con 30,9%.



(Vea: ¡Aproveche!: cursos y certificaciones gratuitos que ofrece Google).

Las estrategias para lograr el tránsito inmediato

De acuerdo con Gloria Bernal, directora del LEE, es importante que se mejore la orientación vocacional fortaleciendo la información sobre los programas y las instituciones de educación superior desde los colegios.



Detalla que es fundamental impulsar las becas para los estudiantes de que deseen llegar a hacer parte de la educación superior, “además se deben fomentar los créditos condonables o financiación contingente al ingreso”, dijo Bernal.



Finalmente, la directora del LEE, le expuso a Portafolio la necesidad de mejorar la calidad de la educación en los niveles básico y medio, con el fin de que los estudiantes tengan las herramientas para hacer el respectivo tránsito, independientemente de la región del país en la que se encuentre ubicado o ubicada.

​

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio