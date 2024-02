Prepare su bolsillo: así quedarán las tarifas de TransMilenio y SITP a partir del lunes

A partir de este lunes 12 de febrero, entrarán en vigor las nuevas tarifas de los tiquetes de transporte público en Bogotá, tal como anunció la Alcaldía semanas atrás.

La tarifa en el pasaje de TransMilenio se mantendrá en los 2.950 pesos, mientras que el precio para el uso de los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) sí tendrá un aumento.



Según la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, el incremento para la tarifa en los buses urbanos, complementarios y especiales que circulan en la capital del país será de 200 pesos, es decir, que pasara de los 2.750 pesos a los 2.950 pesos, cifra equivalente a la tarifa de los buses articulados.

Tarjeta TuLlave. TransMilenio

No obstante, como nueva medida, ya no habrá cobro adicional por le trasbordo entre ambos sistemas. No obstante, si se mantendrá el límite de tiempo de máximo dos cambios en un tiempo de 110 minutos.



Según explica TransMilenio, la unificación de las tarifas de los pasajes se da luego de varios análisis y reuniones para solventar el costo de la operación total de la empresa de transporte en sus tres componentes.

Bus de SITP Alcaldía Mayor de Bogotá

De igual forma, se hace con el fin de evitar los niveles de evasión de los pasajes y generar así mayores ingresos para el sistema.



"Se definió la unificación del valor de la tarifa general del Sistema Integrado de Transporte Público al costo actual del componente troncal, es decir, en $2.950. Unificar la tarifa además permite simplificar las decisiones de viaje de nuestros usuarios, incentivando el uso del componente troncal del sistema", señaló TransMilenio en un comunicado.



*Con información de EL TIEMPO