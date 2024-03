La posición de los transportadores sobre alza del ACPM y su petición al Gobierno

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la Cámara Intergremial del Transporte (Unidos) mostró su posición frente al alza del ACPM (diésel).



Unidos afirmó que, según un acuerdo de octubre de 2022, sigue dispuesta a "continuar el diálogo para la concertación para una nueva fórmula de precios del ACPM".

A continuación, la carta de Unidos a Petro:



Recientemente el señor ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, en declaraciones entregadas a medios de comunicación ha expresado que el gremio del transporte carece de voluntad de acuerdo y por lo tanto “no le ve sentido a reunirse”. Según él, el sector ha venido amenazando con recurrir a actos que niegan la voluntad de diálogo mantenida desde el inicio de su período presidencial, al argumentar que los transportadores “siempre termina amenazando con paro”.



El 5 de octubre de 2022, Usted, señor presidente, expresando una voluntad correspondida en materia de diálogo y concertación, se comprometió con el Sector Transportador agrupado en Unidos a no modificar el precio del ACPM hasta llevar a cabo mesas técnicas para buscar una nueva fórmula para el precio del ACPM. Compromiso ratificado por el ministro de Transporte, doctor William Camargo, el 14 de junio de 2023 en su discurso dado durante el evento de presentación formal de Unidos.



Derivado de este acuerdo, el Gobierno Nacional y Unidos iniciaron las mesas técnicas el 1 de noviembre de 2023, las cuales, de parte del gobierno han estado lideradas por el doctor Bonilla González y otros funcionarios de alto nivel de los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Transporte y Minas y Energía. De parte de Unidos, los integrantes del gremio junto con el equipo técnico siempre han acompañado el desarrollo de las conversaciones.



A la fecha Unidos ha participado en nueve mesas técnicas con el Gobierno Nacional en las que, con rigor técnico y respeto, ha presentado análisis debidamente sustentados sobre la situación económica de nuestro sector, del país, y de igual manera se propuso el Precio Colombia como nueva fórmula para fijar el precio del ACPM (se anexa documento técnico). También se ha argumentado que es necesario emplear este precio como un instrumento de protección del bolsillo de los hogares colombianos, reactivación del tejido empresarial, y de ascenso de la competitividad.



El ministro de Hacienda en la última sesión técnica sostenida el 7 de febrero pasado, esbozó una pequeña parte de su propuesta en torno a la fórmula para fijar el precio del ACPM, y se comprometió a exponerla de forma completa en un nuevo encuentro de trabajo, el cual no ha sido realizado por decisión del Gobierno quien lo ha venido aplazando.



Es por eso que a Unidos le causa desconcierto las declaraciones del ministro Bonilla sobre incrementar unilateralmente el precio del ACPM alegando la no existencia de disposición al diálogo de parte de sus integrantes, gremio del cual expresa que “a toda hora recurre a la amenaza y al chantaje como forma de argumentar”, ¡situación alejada de la realidad! Además, en declaraciones dadas a El Tiempo (Mar.17.24), lamentablemente el ministro recurrió a la estigmatización para descartar a UNIDOS como interlocutores válidos.



Unidos en el marco del respeto y el rigor técnico que la caracteriza reitera su voluntad de continuar dialogando en los espacios de mesas técnicas en torno a la nueva fórmula para fijar el precio del ACPM, sobre las bases de la propuesta de Precio Colombia, y lo que llegue a proponer el Gobierno Nacional.



Asimismo, se reitera que incrementar el ACPM en $3.000, como lo mencionó en Noticias Caracol el Presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, le sustraería a la economía privada $7,6 billones y ahondaría, siguiendo la línea del FMI, la política fiscal restrictiva con negativas consecuencias para una economía privada en recesión.



UNIDOS recalca que su propósito no es concurrir a las mesas técnicas para pactar unas alzas que en este momento serían una sentencia de ruina para el Sector Transporte y de profundización de la crisis económica.



Fieles a lo pactado desde octubre de 2022 se continuará participando de las mesas, para revisar la fórmula de fijación del precio del ACPM para que, mediante una nueva política de precios de este combustible y la fórmula del Precio Colombia se mejore el ambiente macroeconómico del país, se proteja a Ecopetrol y a las finanzas públicas y privadas, y se construya, mediante el diálogo y la concertación, una agenda y senda conjuntas de reactivación económica y social.

