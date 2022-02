Transporte, textiles y hoteles, entre los protagonistas del PIB

La economía colombiana logró en 2021 un desempeño importante, con un crecimiento de su PIB de 10,6% y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) destacó que el comercio, así como las industrias manufactureras y las actividades del sector público, fueron los principales impulsores de ese aumento.



El sector de comercio logró una variación de 21,2% en 2021 y aportó 3,9 puntos porcentuales al crecimiento que tuvo la economía en su valor agregado. Dentro de ese rubro, fueron varias las ramas de actividad que se destacaron por su dinamismo.



Allí, el comercio al por menor y al por mayor creció 10,8%, pero por categorías, la que tuvo el mejor desempeño fue el transporte aéreo, que creció 58,4%, mientras que las labores de almacenamiento y actividades complementarias al transporte vieron un repunte del 30%.



También dentro del sector se destaca el crecimiento que tuvieron los alojamientos y servicios de comida, que en 2021 crecieron 59,7%.





Dentro de las industrias de alimentos, la elaboración de aceites y grasas creció 23,3%, y la de cacao, chocolate y confitería se incrementó 16,4%

LAS INDUSTRIAS



De otro lado, las industrias manufactureras, que crecieron 16,4% el año pasado, fue el segundo sector con más peso en el PIB, al contribuir con 2,0 puntos porcentuales.

Los sectores industriales que protagonizaron la recuperación en 2021 fueron, por un lado, las actividades de curtido de cueros fabricación de calzado y marroquinería (artículos de viaje, maletas, bolsos de mano), que crecieron 41,0% en 2021, y los textiles y la confección de prendas de vestir, que situaron en 40,4%.



Dentro de las industrias alimenticias la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal fue la que tuvo una recuperación más notable durante el año pasado, al aumentar 23,3%, seguida por la de la elaboración de bebidas y productos de tabaco (20,9%) y la producción de cacao, chocolate y productos de confitería, que incrementó su producción en 16,4% durante el año pasado.



Mientras la fabricación de muebles, colchones y somieres logró una mejora de 23,1% en 2021 en términos de producción, otros productos en madera, así como artículos de cestería y espartería crecieron 27,2%. Y la fabricación de productos de caucho y de plástico también registró un resultado favorable en 2021, con 21,5%.



Los productos metalúrgicos básicos reportaron un incremento de 19,3% en su fabricación, mientras que la maquinaria y equipos especializados vieron un repunte de 19,6% en sus actividades. De otro lado, los equipos eléctricos, así como los productos informáticos, electrónicos y ópticos aumentaron en 32,6%.



SECTOR AGRO



El agro, a pesar de no ser uno de los sectores con mayor peso dentro del PIB, pues su aporte fue de apenas 0,2 puntos porcentuales al valor agregado, y creció apenas 2,4%, los sub sectores que lo componen, a diferencia de otros rubros, no tuvieron el mejor 2021 y presentaron un comportamiento mixto.



Los cultivos agrícolas, la propagación de plantas, así como otras actividades agrícolas relacionadas, solo crecieron 3,9%, mientras que la producción relacionada con cultivos de café se redujo en 4,8%.



La ganadería creció 4%, y la silvicultura y extracción de madera tuvo una variación de -10,8%. La pesca y acuicultura, por otra parte, registró una variación neutra (0,0%).



MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN



Otro sector que presentó una dinámica diversa fue el de minas y canteras, que en conjunto, solo llegó a crecer 0,4% en 2021.



Mientras la extracción de carbón vio un aumento en su producción de 12,1% durante el 2021, la extracción de minerales metalíferos creció 10,0% y la extracción de otras minas y canteras vio un impulso de 5,5%.



Por el lado del petróleo crudo y gas natural, y sus actividades de apoyo para la extracción se dio una caída de 5,6%.



En la rama de la construcción, que en 2021 registró un aumento de 5,7% tras un 2020 en que su actividad sectorial se contrajo -26,8%, fueron las edificaciones las que destacaron dentro del PIB, tanto en el segmento de residenciales y no residenciales, Esto, tras crecer 11,6% durante el año pasado.



En lo que tiene que ver con la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil, la información muestra que no lograron recuperarse y, por el contrario, cerraron con una variación negativa (-4,6%).



Las actividades especializadas para la construcción de obras civiles, como el alquiler de maquinaría y equipo de construcción con operadores, crecieron por otro lado 6,6%.

