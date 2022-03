Tras pico en marzo, inflación comenzaría a desacelerarse

La escala de los precios continúa, y si bien la inflación llegó a 8,01% en febrero, se espera que siga aumentando. De acuerdo con los analistas del mercado y expertos, el pico de la inflación podría llegar en el tercer trimestre del año, y se acercaría al 9%.



(Inflación en Estados Unidos, en niveles más altos desde 1982).

Así lo asegura Camilo Pérez, director de estudios económicos del Banco de Bogotá, quien sostiene que los modelos de la entidad “apuntan a que el pico de inflación, todavía sin incorporar plenamente la situación de Ucrania y Rusia, se debería dar en el primer trimestre”.



Según Pérez, pese a ello, la incertidumbre todavía es alta, dado que no es claro qué tanto se va a extender el conflicto, “y sobre todo las consecuencias para el precio del petróleo, que incide en muchos rubros de consumo, aunque el más directo es la gasolina”. Para el economista, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría acercarse al 9%, pero el estimado podría cambiar si el petróleo sigue en aumento.



(Venezuela registró inflación del 1,7 % en febrero, según ente el OVF).



De otra parte, Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones y Valores, explicó que “la historia de la inflación muestra que en los primeros tres meses se da 60% de la inflación del año”, mientras que el segundo semestre es de bajas en los precios. Sin embargo, alertó sobre cómo las presiones por la situación entre Rusia y Ucrania son una externalidad adicional para la inflación.



Y añadió que, seguramente, en marzo no sería sorpresa si el dato “está pegado al 1%, y la inflación podría subir al 8,5%, o como algunos dicen, hasta 9%, pero ese dependerá de las presiones inflacionarias”.



Allí, el precio de la gasolina sigue siendo clave. Tovar recordó que en Colombia este es subsidiado, y que se define con una fórmula, pero reconoció que si el gobierno llegase a tomar decisiones en este rubro, podría generar un peso adicional en los bolsillos de las familias colombianas.



Para Michael Ortegón, decano de la facultad de Ciencias económicas y administrativa de Uninpahu, el aumento de la inflación podría mantenerse en variaciones similares “hasta el segundo o tercer trimestre, y puede tener variaciones anuales superiores para los sectores que no se han activado en su totalidad”.



Según Ortegón, estamos viviendo variaciones exageradas en la subida de precios que no sucedían desde el paro camionero y el fenómeno de La Niña en 2016 “y esto se puede explicar por el efecto dominó de la inyección monetaria del Banco de la República durante la pandemia”, para el académico, la inflación se explica porque “los sectores que se detuvieron están reasignando sus factores productivos, y al encontrarse con una mayor masa monetaria, deberán subir sus precios”.



POLÍTICA MONETARIA



Desde el Banco de la República se vienen tomando decisiones en materia de tasas de interés. Según Ortegón, este efecto no se sentiría hasta finales del segundo trimestre. “El Banco de la República subirá las tasas de interés de forma continua para controlar la inflación en por lo menos un punto porcentual o hasta 2 puntos, hasta llegar a un posible tope de 6,5% sobre el segundo trimestre”, dijo Ortegón.



Pérez señaló, por su parte que la política monetaria del Emisor “tiene un rezago entre 6 meses y 18 meses. En este ciclo hemos visto una transmisión relativamente bueno. Ya las tasas de interés están reaccionando tanto de los créditos como los depósitos”. Aseguró que el reto, y parte de la intención de la junta del Banco, es que impacte las expectativas de inflación.



Tovar complementó con que “es difícil que el Banco de la República se haga el de la vista gorda, ya tenemos a la inflación superando en dos veces a la tasa del Banco Central”, y recordó que gran parte del choque es importado por lo que las subidas de tasas no van a contener la inflación como normalmente lo hacen.



“Creería que el BanRepública al menos nos despacha 150 puntos básicos en la reunión de marzo, si es que no podrían ser incluso 200 puntos básicos”, dijo.



PORTAFOLIO​