Travel Mart, con expectativas de negocio por US$30 millones

La semana anterior ProColombia realizó la macrorrueda de negocios Colombia Travel Mart, que reportó expectativas de negocios por más de 30 millones de dólares.



Lo interesante del evento fue que los negocios no se concentraron en un sólo lugar. Allí, según la entidad oficial se destacan los departamentos de Cundinamarca (US$ 12,6 millones), Bolívar (US$ 5,7 millones), Antioquia (US$ 3,6 millones) y Valle del Cauca y Caldas (US$ 1,5 millones).



Las citas de negocios cubrieron una amplia gama del sector, desde turismo vacacional, corporativo, por segmentos, ofertas de insumos y gran variedad de proveedores y contactos con 34 naciones interesadas en hacer negocios turísticos con Colombia.



Y es que la cuadragésimo segunda versión de la Vitrina Turística de Anato, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo financió los stands de 32 departamentos, 7 distritos especiales de turismo, la estrategia de gastronomía como producto turístico ‘Colombia A La Mesa’ y el stand institucional, con una inversión que superó los $5.000 millones.



El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que el turismo “es una de las apuestas del Gobierno del Cambio para generar desarrollo sostenible, responsable y regenerativo en las regiones colombianas, apoyando la transición económica y la protección de la naturaleza”.



Con los gobiernos de Puerto Rico, Venezuela y el estado de Michoacán, México, hubo intercambio de experiencias, estrategias de promoción conjunta, participación en eventos, entre otros. Puntualmente con Venezuela se trazó una hoja de ruta para la consolidación de la Ruta Turística Libertadora colombo-venezolana y un encuentro empresarial binacional en Cúcuta-Chinácota (Colombia) y San Cristóbal (Venezuela).



En articulación con el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, se brindó asesoría sobre la formulación de proyectos; se atendieron 34 visitas para proyectos de infraestructura turística; 180 para proyectos de promoción y mercadeo y 47 para proyectos de competitividad.



Para el gerente general de Fontur, Álvaro Balcázar, esta versión 42 de la Vitrina Turística de Anato, “fue una oportunidad comercial para las regiones, que se vio reflejada en 59.930 citas y representan enormes oportunidades comerciales para los departamentos y municipios, especialmente para los destinos no tradicionales”.



Entre las actividades de la Vitrina Turística de Anato estuvo el lanzamiento del sello ‘Colombia, destinos de paz’.



El sello tuvo seis entregas simbólicas, reconociendo a cooperativas de firmantes del acuerdo de paz que implementan proyectos ecoturísticos en Caquetá, Guaviare y Meta; y a líderes regionales que le han aportado al turismo en Magdalena, Putumayo, Meta, Chocó y Antioquia.



