Tres departamentos aportan la mitad del PIB nacional

En el año 2022 el producto interno bruto (PIB) colombiano totalizó los $1.462,5 billones, a precios corrientes, y de estos, casi la mitad se concentró en sólo cuatro departamentos.



Ayer el Dane publicó los resultados del PIB para los 32 departamentos del país y el distrito capital al corte de 2022. La entidad estadística destacó que entre Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca se concentró el año pasado el 48,5% del PIB nacional.



En el caso de la capital, el PIB alcanzó los $357,2 billones el año pasado, en Antioquia fueron $212,5 billones y en el Valle el PIB departamental fue de $139,8 billones.

Y además, si a las principales zonas productivas del país se le suman Santander, Cundinamarca y Atlántico, estas seis economías representan el 65,5% del PIB de Colombia. Las economías de estas tres regiones alcanzaron, respectivamente, los $92,2 billones, $91,9 billones y $63,7 billones.



En contraste, los tres departamentos con el PIB más pequeño aportaron solo 0,1% del PIB. Las economías de menor tamaño en el país en 2022 fueron Vichada, con $957.000 millones, y Guainía y Vaupés con $498.000 millones y $382.000 millones, respectivamente.



De manera individual, el mayor aporte a la economía lo dio Bogotá D. C., con 24,4% del PIB, seguido por Antioquia (14,5%), Valle del Cauca, con un 9,6% de la participación en el PIB; Santander (6,3%), Cundinamarca (6,3%) y Atlántico, con una contribución de 4,4%.

Para el caso de otros departamentos, se destacó también el tamaño de economías como el Meta, cuyo PIB en 2022 fue de $58,4 billones, el de Bolívar, que fue $51,4 billones y Boyacá, con $38,8 billones.



Y entre los menores PIB se encuentra también Chocó, con $6,0 billones, Putumayo ($5,6 billones), Caquetá ($5,4 billones), y San Andrés y Providencia ($2,1 billones).



El crecimiento

El Dane presentó también las dinámicas de crecimiento de las diferentes regiones. Según la autoridad estadística, mientras que el PIB nacional creció 7,3% en 2022, en nueve de los departamentos se dio una tasa de expansión por encima del promedio nacional.



Tal es el caso de San Andrés y Providencia, que creció 11,5%; Bogotá D.C., con una tasa de 9,5%; Atlántico con 9,3%; Risaralda, que registró una expansión de 8,9% en su PIB; Bolívar con 8,6%, Putumayo (8,4%), Valle del Cauca (8,1%), Cundinamarca (7,8%) y Norte de Santander (7,4%).



En el caso de San Andrés, el rubro con al mayor crecimiento en 2022 fue el de actividades artísticas y entretenimiento, con una tasa de 41,1% en su PIB sectorial, seguido por la categoría de comercio, con un indicador de 17,6%.



Y por el lado de Bogotá, según el reporte presentado por el Dane, las actividades económicas que explicaron el comportamiento registrado en la capital, según su contribución, fueron el comercio, el cual creció 11,3%; seguido de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, con 30,7%; la construcción con 34,4% y la industria manufacturera con un crecimiento de 11,2%.



De otra parte, en los 24 departamentos restantes el crecimiento se dio por debajo del nacional. Entre estos se destacan Antioquia con 6,9%; Boyacá, Córdoba Quindío, con una tasa de crecimiento de 6,4% en sus PIB regionales y Caldas, con 6,1%.



Pero entre las dinámicas más modestas está también Casanare con 1,7%, Vichada (1,2%) y Guainía (1,1%). El único departamento que registró una reducción en su PIB en 2022 fue La Guajira, cuya tasa de crecimiento anual en volumen presentó una variación negativa de -3,2%.



PIB por habitante

El Dane también presentó los datos del PIB por habitante, o per cápita. Para el año pasado, el PIB nacional por habitante fue de $28,3 millones, y en los departamentos que se registró un PIB por habitante mayor al nacional fueron: Meta, con un PIB per cápita de $52,5 millones y Casanare, con $51,4 millones por habitantes.



Para el caso de Bogotá D.C., la relación fue de $45,4 millones por cada habitante durante 2022, mientras que en el listado le sigue Santander, con $39,5 millones. En el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina esta cifra ascendió a $34,1 millones durante el año pasado, por encima del indicador de Antioquia ($31,3 millones por persona), Boyacá ($30,2 millones) y Valle del Cauca ($30,2 millones).



Los departamentos con el menor PIB por habitante en 2022 fueron Vichada, con apenas $7,9 millones por cada uno de sus ciudadanos; Vaupés, con $8,4 millones en su medición de PIB per cápita, Guainía ($9,0 millones), Chocó ($10,3 millones) y Sucre ($11,7 millones).



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio