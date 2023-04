Fondo Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, se negociará en Colombia

Berkshire Hathaway (Class B), Vanguard ETF S&P 500 (VOO) y General Electric Healthcare Technology entraron a conformar el grupo de los valores listados en el Mercado Global Colombiano (MGC) de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).



Todos los inversionistas interesados pueden adquirirlas desde ya en pesos colombianos y con las reglas de negociación, compensación y liquidación del mercado local.



Según la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) para los actores del mercado estas nuevas alternativas de inversión representan un hito en el desarrollo del MGC.



Al respecto, Nicolás Sánchez, director de Renta Variable de bvc, expresó: “La llegada de estos tres valores complementa nuestra oferta en MGC. Ahora, los inversionistas tendrán más de 40 opciones de inversión entre acciones y ETF globales”.



“Desde bvc, seguimos trabajando en ampliar la oferta de valores y en buscar aliados estratégicos para la consolidación de este segmento de mercado entre los inversionistas colombianos”, añadió Sánchez.



Por su parte, Carlos Guayara, cofundador de trii, destacó que el ingreso de estos valores a MGC responde al llamado de los inversionistas.



“Para nosotros en trii es un motivo de celebración y orgullo los nuevos valores que llegan a la Bolsa de Valores de Colombia. Uno de nuestros principios siempre ha sido escuchar a nuestros usuarios, y estos dos activos en particular los venían pidiendo hace mucho tiempo”, indicó Guayara.



De acuerdo con el cofundador de trii, “la gente quiere ser socia de Warren Buffet, el inversionista más grande del mundo, y el historial de su portafolio habla por sí solo.



A su vez, quieren tener más ETFs de índices, porque han entendido que es la estrategia de inversión pasiva más interesante que hay hoy en día. Así que definitivamente estos dos lanzamientos van muy alineados con lo que los inversionistas están pidiendo, y esperamos poder seguir impulsando el desarrollo del mercado”.



A la par, Luis Felipe Aparicio, gerente comercial de Acciones & Valores, sociedad comisionista que respalda a trii, se refirió al orgullo que esta incorporación representa para la organización y su gran impacto en el mercado: “Esta es una gran noticia para todos aquellos en Colombia que han estado buscando oportunidades para diversificar su portafolio de inversiones y explorar nuevas posibilidades en el mercado global”.



“En nuestra continua búsqueda por ofrecer soluciones innovadoras a nuestros clientes, hemos trabajado arduamente para llevar estas opciones de inversión de alta calidad al país. Creemos que esta oferta es un paso importante para seguir democratizando el acceso a las inversiones extranjeras y brindar oportunidades de crecimiento y rentabilidad a los inversores colombianos”, agregó Aparicio.



Qué representan los nuevos valores

En las nuevas emisiones del MGC hay dos acciones norteamericanas y un ETF. La primera de las acciones es la de Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Este es un holding multinacional diversificado con exposición a negocios de seguros, transporte ferroviario de carga, generación y distribución de energía, servicios, fabricación, venta al por menor y otras actividades.



Este holding es propietario absoluto de marcas como Geico, Duracell, Fruit of the Loom y Dairy Queen. Además, tiene participaciones significativas en otras empresas que cotizan en bolsa, como Coca-Cola, Bank of America, American Express y Apple.



Si bien existen dos opciones para adquirir acciones de Berkshire Hathaway, clase A (BRK-A) y clase B (BRK-B), en el MGC será listada solo la segunda. Las acciones BRK-B ofrecen el beneficio de la flexibilidad, es decir que los inversionistas podrán liquidar parte de sus tenencias del holding, solo hasta la cantidad necesaria para cumplir con los requisitos de flujo de efectivo.



La segunda acción es la de General Electric Healthcare Technology. Su llegada al MGC se da como consecuencia del spin off de la compañía General Electric, para la conformación de tres compañías independientes, con sus divisiones de salud, aviación y energía.



Esta es una compañía mundial de tecnología médica. Se caracteriza por ser proveedor global de dispositivos utilizados en medicina, los cuales diseña, fabrica y



distribuye. Asimismo, desarrolla sistemas clínicos y de imágenes de diagnóstico; productos y servicios para el descubrimiento de fármacos, fabricación biofarmacéutica y tecnologías celulares.



Por último, el fondo Vanguard S&P 500 ETF (VOO) permite invertir en acciones del índice S&P 500, que representa a 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos. Su objetivo es seguir de cerca el rendimiento de dicho índice, el cual se considera un indicador del rendimiento general de las acciones del país norteamericano.



Quienes busquen mayor diversificación y un alto potencial para el crecimiento de su inversión; pueden encontrarlo en ETF. Esto se debe a que el valor de los fondos que tienen bonos es menos volátil que el de las acciones. Además, según afirma Vanguard Equity Index Group, administrador del VOO, el ETF es más apropiado para objetivos a largo plazo donde el crecimiento de su dinero es esencial.



Con estas emisiones, la oferta del MGC llega a los 41 valores. De estos, 19 son acciones de Estados Unidos y Chile, y 22 son ETF de renta variable y renta fija. Los inversionistas pueden participar de este mercado por medio de cualquier sociedad comisionista de bolsa registrada en el mercado de renta variable o, de manera directa, a través de plataformas como trii.



“En 2023 la inversión en MGC ha crecido un 16%, con $2.300 millones promedio diarios negociados, y más de 9.000 personas naturales han invertido en valores globales a través de bvc. Esto demuestra el crecimiento y apetito por este segmento de mercado”, concluyó el director de Renta Variable de bvc, Nicolás Sánchez.