Tres formas de ahorrar para un mejor futuro de las finanzas personales

Este 31 de octubre, además de Halloween, se celebra el Día Mundial del Ahorro, una fecha que busca resaltar la importancia que tiene el ahorro tanto a nivel familiar como para las finanzas personales.



Según un análisis de la Pontificia Universidad Javeriana, al 2020 menos del 55% de los hogares colombianos contaban con capacidad de ahorro, en su mayoría, debido a los efectos de la pandemia.



Sin duda, es un hábito que debe adoptarse desde que se inicia la vida laboral con el fin de alcanzar diferentes objetivos como invertir en educación, compra de vivienda, alcanzar una pensión, viajes y/o ocio, entre otros.



De acuerdo con Juan Pablo García, Cofundador de tyba, la aplicación móvil que funciona como asesor digital de inversión, existen tres formas de dividir los ahorros que se pueden tomar como base para cumplir las metas a la hora de trabajar en pro de mejorar el futuro de las finanzas para los colombianos:



Ahorro de emergencia: Este tipo de ahorro es uno de los más importantes ya que como su nombre lo indica, es un fondo que se debe tener por si algo inesperado sucede, como tener un daño material en el hogar, en el vehículo o algún evento extraordinario, como una pandemia.



Ahorro para las metas: El ahorro destinado para las metas es ese dinero que se debería destinar para cumplir el viaje de los sueños, para la cuota inicial de algún bien o cualquier otro objetivo que se quiera llegar a cumplir. En tyba, el propósito es ayudar a las personas a alcanzar justamente cualquier tipo de metas. Hay que entender que se puede ahorrar desde montos bajos y cómodos para luego invertir ese dinero; “ponerlo a trabajar”. De esta manera, el dinero no perderá su valor a causa de la inflación, por el contrario, tendrá la posibilidad de generar rentabilidad.



Ahorro para la jubilación: Aunque por ley todos los trabajadores en Colombia deben aportar a la pensión obligatoria, un ahorro voluntario para este fin puede contribuir a conseguir una vejez más tranquila a nivel financiero. También permitirá cumplir sueños que por alguna circunstancia se han visto aplazados.



“Uno de los pasos más importantes cuando se toma la decisión de ahorrar es identificar para qué se quiere ese dinero, cuál es el objetivo o la meta a la que quiero llegar. Una vez definido esto, se puede encontrar cuál es el mejor producto financiero y el que más se ajusta al perfil de cada persona”, indica el experto en inversión Juan Pablo García, Cofundador de tyba.



Aunque la cultura del ahorro en casa (el famoso “ahorro de colchón”) todavía se mantiene vigente en Colombia, expertos de tyba afirman que esta práctica puede llegar a ser muy perjudicial para la salud de las finanzas personales. Esto se debe a que la inflación terminará afectando el valor del dinero con el transcurso del tiempo, es por esto, que poner a trabajar la plata del ahorro a través de la inversión es una excelente opción para contrarrestar los efectos de la inflación.



Por consiguiente, con el fin de generar algún tipo de rentabilidad de esos ahorros, en tyba pueden acceder a opciones de inversión como el CDT Digital para perfiles un poco más conservadores o para quienes quieren iniciar en el mundo de las inversiones. Pero sí quizá, además de ganarle a la inflación, se busca la posibilidad de tener mayores rentabilidades, los Fondos de Inversión Colectiva son una opción en la que se pueden encontrar en un mismo lugar diferentes activos tanto de renta fija como de renta variable. Pero si además, se busca beneficios tributarios, el Fondo de Pensión Voluntaria es una excelente opción que también se encuentra en la app.



García también explica que en muchas ocasiones las personas no suelen ahorrar ni tampoco invertir por falta de conocimiento: “Es fundamental la asesoría para poder escoger el producto adecuado dependiendo del perfil, del nivel de riesgo que cada persona desee asumir y por el tiempo que consideren. Además, una vez definido esto los administradores profesionales se encargarán del resto para tomar las mejores decisiones de inversión”.



Para no fallar en el intento, es importante crear un plan de ahorro desde el principio con un objetivo claro y definiendo cuál va a ser el vehículo adecuado para llegar a esa meta. Sea cual sea el método, el primer paso es comenzar e implementar el hábito de ahorro como parte natural del diario vivir.