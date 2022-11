Precio del dólar en Colombia cerró cerca de los $4.800

El dólar en Colombia cerró la jornada de este martes 15 de noviembre cerca de los $4.800. La divisa terminó en un precio promedio de negociación de $4.808,17, 2,10 pesos por encima de la TRM del día ($4.806,07).



A las 8:25 a.m. del 15 de noviembre la divisa rondó los $4.753,6, es decir, restó 52,47 pesos frente a la TRM del día que es de $4.806,07. Pasadas las 10 a.m. la moneda extranjera registró un precio promedio de $4.781,46 y a las 11:50 a.m. alcanzó los $4.799,46.

Según la Bolsa de Valores, la moneda extranjera reportó un preció de apertura de $4.770, y se cotizó a un precio máximo de $4.868 y un mínimo de $4.720.



El viernes 11 de noviembre, la divisa estadounidense cayó 0,6 pesos frente a la TRM del día que fue de $4.806,07 y cerró la semana con un precio promedio de $4.805,47.

Vale la pena mencionar que la semana anterior el presidente de Colombia Gustavo Petro manifestó que la moneda está bajando luego de las elecciones de mitad de término que se llevaron a cabo en Estados Unidos. "Cualquier estornudo en el mundo puede producir alza o bajón porque el sistema económico mundial goza de una alta inestabilidad actual y está enfermo", aseguró el mandatario.



Asimismo, les respondió a quienes lo culpan de las alzas del precio de la divisa extranjera. "Todas estas personas que cifran el alza o la baja de acuerdo a lo que diga o no diga Petro, están equivocadas", afirmó Petro.

