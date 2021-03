Así fue el comportamiento del dólar en la primera semana de marzo

El dólar en el mercado colombiano alcanzó esta semana su precio más alto de negociación en lo que va de 2021, tras cerrar el miércoles en 3.676 pesos.



Sin embargo, cerró este viernes terminó en un precio promedio de $3.640, lo que significa una subida de 16 pesos frente a la TRM con la que inició el lunes, que fue de $3.624.



Esta alta volatilidad, explica Alexander Rios, analista de Inverxia by estratégica, estuvo marcada por eventos internacionales como el comportamiento de los tesoros americanos y su efecto en la fortaleza del dólar a nivel global, que marcaron una senda alcista para la divisa cotizada en monedas emergentes y castigando los mercados de capitales regionales.



De acuerdo con el analista, para esta semana los datos económicos favorecen la economía americana. Los índices de creación de empleo y la baja en las peticiones de subsidio dan una luz sobre los efectos de una posible y paulatina recuperación.



Por su parte, los estímulos fiscales presupuestados por el presidente Biden pasaron a votación, pero aún falta camino por recorrer para que sean implementados.



Se estima que para la próxima semana los ojos del mercado estén puestos en los primeros datos de inflación en la economía americana y su efecto en las posibles decisiones de la reserva federal, que tendrá lugar en 11 días.



Vale la pena agregar que en la actualidad las probabilidades que la FED realice un ajuste en sus tasas antes de diciembre de este año, no superan el 5% según datos del FED Watch de la CME.



Por su parte, el petróleo, importante para la divisa colombiana dada su correlación histórica inversa, registra precios pre-pandemia, al negociarse cerca a los 70 dólares por barril en su referencia Brent luego de los anuncios de la OPEP+ sobre su nivel de producción proyectado hasta mitad de año.



PRONÓSTICO



Para inverxia by estratégica, el rango de negociación de la divisa para las próximas semanas estará en $3.500 y los $3.770.



Sin embargo, de registrarse un ajuste en los títulos americanos, es posible buscar los $3.500 o niveles inferiores. De lo contrario, de reactivarse la incertidumbre, los $3.800 volverán a ser los objetivos alcistas más cercanos para el corto plazo.