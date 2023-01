Alza en salarios e inflación, los retos del turismo en 2023

Viajar se ha convertido una actividad cada vez más costosa. Sin embargo, en un año las alzas han sido significativas en el bolsillo de los colombianos. Ahora, en 2023, esta situación se agudiza más con el regreso del IVA del 19% a productos y servicios turísticos.



Según el último reporte de Índice de Precios al Consumidor del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las categorías de productos turísticos presentaron un alza superior al 7% en el último año, a diciembre.



La subida en los precios más representativa es para productos de restaurantes, llegando a 21,4% a diciembre, una cifra mayor que en 2021 (9,9%), 2020 (4,26%) y 2019 (3,94%).



Seguido de este, se ubica el alza en paquetes turísticos que presenta una inflación del 13,9%, esto después de una caída en este índice por dos años consecutivos de -3,8% en 2021 y -0,66% en 2020. Sobre este fenómeno, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) pronostica un nuevo año con grandes retos para el sector.



“Hemos trabajado por la recuperación de las empresas, por dinamizar el turismo y eso nos ha dejado muy buenos resultados. Sin embargo, iniciamos 2023 con un escenario desfavorable, que sin duda dificultará continuar con el ritmo que veníamos teniendo y es por ello que se requiere un espaldarazo adicional que nos ayude a seguir recuperándonos”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.



La presidente espera que, pese a esto, el turismo continúe en crecimiento, por eso las empresas buscarán apretarse el cinturón y promocionar sus servicios.



“Esperamos que esta situación no desincentive los viajes nacionales e internacionales y se den las condiciones para apoyar a este sector tan importante de la economía. Tras la pandemia, recibimos un respaldo del Gobierno que ayudó a los empresarios, de una industria gravemente afectada, a solventar las complicaciones en sus ventas y el personal ocupado. Sin embargo, bajo este escenario tendremos que revaluar acciones en busca de promover los viajes”, concluyó la dirigente gremial.



Para poder mitigar este efecto, según María Carolina Padilla, directora general de Civitatis en Colombia se apoyan de distintas estrategias y así optimizan su cadena de costos.



“Apoyamos a los proveedores de las diferentes regiones y todo esto nos permite ser muy competitivos en producto, servicio y precios, lo que consideramos, es una medida para contrarrestar, entre otros, estos temas impositivos que hacen parte integral de nuestras tarifas y del mercado”, dice.



Y es que los paquetes turísticos no han sido los únicos con un alza cercana al 14%, los precios de los alojamientos (hoteles, hostales, posadas, entre otros) han tenido un crecimiento del 12,9% a diciembre de 2022. Vale recordar que este rubro también presentó una subida anual del 2,4% en el mismo periodo de 2021.



Esta alza, asegura el sector hotelero, se ha visto sobre todo por el incremento en el precio de servicios básicos, especialmente en el de la energía. Además, la subida del salario mínimo de 16%, impacta la canasta de los empresarios, esto en medio de un panorama inflacionario.



“Creemos que la ocupación caerá entre 10 y 15% en comparación con el año 2022, como consecuencia del aumento del IVA a 19%, el traslado de costos por inflación como lo es la energía que ha subido a dos dígitos y el alza del salario mínimo, porque es difícil absorber estos costos”, indica Alejandro Morales, presidente de la cadena de hoteles Germán Morales.



La presidenta de On Vacation, Laura Muñoz, respalda lo mencionado por Morales, agregando que las alzas en los precios que han tenido los alimentos, bebidas, el transporte y los materiales de obra (para mantenimiento), ya alcanzan subidas de dos dígitos en el 2022.



“El diseño de nuestros productos y forma de distribución permite que los colombianos sigan adelante con sus planes de viaje, nosotros facilitamos las vacaciones y bajo nuestro modelo de pague a cuotas, tenemos reservas hasta 2025. Sin embargo, debido a las alzas que hemos tenido, definitivamente será un reto mantener el volumen de viajeros de 2022 y llegar a cifras de prepandemia”, remarca Muñoz.



Estas subidas en la canasta de costos de los hoteleros no solo afecta a este sector y es reflejado en otros espacios del entretenimiento, como por ejemplo en los productos y servicios ofrecidos en discotecas (fondas, bares, tabernas, entre otros), que acumulan un alza del 7,6% para diciembre de 2022 frente al mismo periodo de 2021, la subida más alta en cuatro años, incluso mayor que la que presentó en 2019, donde era superior al 5%.



Ante todo este panorama, y sumando la subida en servicios de transporte tanto terrestre como aéreo, la industria turística ha planeado una hoja de ruta clara: optimizar sus costos para generar ahorros y ofrecer descuentos para atraer más turistas y así no perder la curva de crecimiento que tuvo el sector en el 2022, sobre todo en temporada baja.

