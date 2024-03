Turismo interno se recupera, pero aumentan gastos de viajeros: las razones

Aunque el turismo doméstico ha pasado por grandes dificultades en el último año, el panorama parece mejorar.



Según la más reciente encuesta de Gasto Interno en Turismo (Egit) del Departamento administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el cuarto trimestre del 2023, más personas viajaron destinos dentro del país (13,2%) frente al mismo periodo anterior (11,3%). Respecto al turismo interno las cifras fueron 7,5% y 6% respectivamente.



Además, el informe reveló también que las personas gastaron 2,5% más que hacía un año. El gasto per capita se ubicó para el último periodo del año en $137.915, mientras que en 2022 fue de $134.506.



El rubro que mayor variación tuvo frente al año anterior fue bienes de uso personal con una subida del 43%, seguido por servicios culturales y recreacionales con un 27%, y transporte público en el lugar visitado con 17%, además otros gastos relacionados con el viaje aumentaron 82%.



En variaciones negativas, el informe demuestra que el alojamiento bajó 22% en sus precios (o en la inversión que hacen los hogares en ello), seguido de transporte aéreo con -2,7%. Vale recordar que hace un año, este último tuvo una subida considerable debido a la salida de dos jugadores del mercado doméstico.

Por motivo de viaje, los turistas por motivo recreacional o vacaciones gastaron más frente a otros (19%) es decir, $179.799 per cápita, seguido de los viajeros por negocios o motivos profesionales (9,1%) y un gasto de $245.169 y visita a parientes o amigos (3,9%) con $96.267.



De total de viajeros, 920 lo hicieron para visitar a sus parientes o amigos (24,9% más que el periodo anterior), 647 por sus vacaciones (4,7%) y 52 por motivos laborales (-3,4%).



Del total, 1.040 se quedaron en viviendas de familiares o amigos, un 27% más que un año atrás, 418 se quedaron en hoteles (7,2%) y 207 se quedaron en otro tipo de alojamiento (70%).



Esto demuestra que las familias cada vez buscan formas distintas para pernoctar en su lugar de destino, lo que pone en jaque a la industria hotelera, que se ha opuesto en varias ocasiones a formas distintas de alojamiento al ‘formal’.

Ahora bien, si bien los hogares buscan formas distintas para viajar, la subida en los cotos ha incidido para que sus estadías sean más cortas en el destino.



Según las cifras, los viajeros que lo hicieron por motivo de negocios pasaron de quedarse 4,4 noches en el destino a 3,7; los turistas vacacionales pasaron de viajar cuatro noches a 3,4; los visitantes de parientes o amigos pasaron de quedarse 4,8 noches a 3,9 y los que lo hicieron por otro motivo de 3,8 noches a 3,4.



Por tipo de transporte, del total de personas que viajaron en el último trimestre del año, 821 lo hicieron en su vehículo particular, esto representa un 26% más que el año anterior; 496 lo hicieron mediante vehículo público, 1,3% más que en el periodo anterior y 267 lo hicieron vía aérea, esto es 1,8% más que en el último periodo del 2022.



Así mismo, para el cuarto trimestre del año 2023, del total de personas encuestadas de 10 años y más en las 24 ciudades y áreas metropolitanas, el 92,4% reportó no haber realizado viajes fuera de su entorno habitual, pernoctando por lo menos una noche. Lo anterior representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año 2022 (93,9%).



Entre los motivos para no viajar, 13.453 personas aseguraron al Dane fue por motivos económicos, 3.097 no estaban interesados en viajar y 3.053 porque no tenían tiempo.

Excursión interna

Según el Egit del Dane, para el cuarto trimestre del año 2023, en el total 24 ciudades y áreas metropolitanas, el 6,5% de las personas de 10 años y más realizaron excursionismo interno, lo que representó un incremento de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año 2022 (5,8%).



El motivo de viaje que presentó la mayor variación y contribución frente al mismo periodo del año 2022 fue la categoría otro motivo, con 150,9% y 8,9 puntos porcentuales, respectivamente.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio