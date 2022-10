Así va la recuperación del turismo MICE en el país

Mientras que el turismo vacacional se ha recuperado paulatinamente superando por poco las cifras de prepandemia, el sector MICE (turismo de negocios) ha ido un paso más lento y apenas registra una recuperación cercana al 70%. Sin embargo, en la senda del crecimiento, Colombia ha apostado fuertemente por este segmento que en el segundo semestre se ha posicionado con fuerza en la temporada de congresos.



De acuerdo con cifras de la oficina de turismo de reuniones de Procolombia, en los primeros seis meses del año, han ingresado 1,95 millones de visitantes no residentes al país, y se espera que final del año, aumente a 3,1 millones, número en el que están incluidos los viajeros que llegan a Colombia para realizar turismo MICE aportando a la economía regional, no solo por el evento como tal, sino el consumo de bienes y servicios de 13 sectores adicionales como hospedaje, transporte, ayudas audiovisuales, registro e inscripción, arquitectura efímera, alimentos y bebidas, entre otros.



“Colombia cuenta con 27 centros de convenciones, 18 centros de eventos, 117 locaciones no tradicionales, y a su vez contamos con aproximadamente 510 hoteles entre cadenas nacionales e internacionales, de los cuales 483 hoteles cuentan con salones. Es decir, tenemos más de 44.000 habitaciones, que nos permiten recibir turistas tanto del segmento vacacional como de reuniones”, dijo Laura González, presidente de la Red Convention & Visitors Bureaux de Colombia.



Con esta oferta, la firma espera la recuperación total para 2024 en todo el mundo. Para esto, según la presidente para Colombia se prepara para recibir a estos viajeros.



Caribe colombiano



La red, por parte de sus asociados ve muy bien posicionada la región frente a la captación de eventos, reuniones, congresos y conferencias.



En el caso de Cartagena, percibe que su experiencia en el sector, conectividad aérea, ubicación, infraestructura hotelera y los diferentes espacios para realizar eventos son algunas de características que hacen de la heroica, uno de los destinos más buscados para realizar eventos en el país.



“Para Barranquilla, las principales ventajas competitivas, sin duda, son la articulación público-privada, el engranaje entre los sectores público y privado, sumado a la diversidad en infraestructura hotelera, centros de eventos de primer nivel, escenarios deportivos y no tradicionales, lo que ha llevado a que la ciudad recibiera a más de 764.000 visitantes nacionales e internacionales durante el primer semestre del año”, señala el informe.

Frente a los retos, destaca la necesidad de no solo medir el impacto económico de los eventos, sino comenzar a darle un enfoque en impacto sostenible de la industria e identificar igualmente el impacto social que genera el turismo MICE.



Andes occidentales



En el caso de Medellín, la red ve con buenos ojos no solo la infraestructura hotelera, sino la conectividad aérea de la ciudad que ha permitido el crecimiento de eventos enfocados en industrias 4.0, tecnología, innovación y sostenibilidad. Sin embargo, pese a esta buena reciptividad, la red ve como su mayor desafío es la atracción de nueva inversión para aumentar las capacidades que tienen los diferentes proveedores de servicios enfocados a las reuniones.



Andes Orientales



Con respecto a Bogotá, la principal ventaja es la conectividad aérea, ya que cuenta con más de 80 rutas directas, entre ellas, 43 destinos internacionales y 27 países, a través del aeropuerto El Dorado. De igual forma, la capital del país cuenta con una moderna infraestructura, el único distrito ferial de la región que integra un centro de convenciones, centro de exposiciones y, hotel con más de 165.000 mts2 disponibles y alrededor de 45.000 camas disponibles.



El informe, sin embargo, destaca como el mayor reto de la capital la necesidad de una mayor articulación entre los actores de la cadena asociada a las reuniones y eventos.



Paula Galeano Balaguera

PORTAFOLIO