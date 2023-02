Regreso del IVA: viajes en 2023 durarían menos tiempo, según Civitatis

En entrevista con Portafolio, María Carolina Padilla, country manager de Civitatisen Colombia, contó el progreso de la firma tras iniciar operaciones formalmente en el país en 2022. Además, advirtió sobre los retos este nuevo año, con una inflación creciente.



¿Hace cuánto llegaron a Colombia?



Somos una compañía de toures, experiencias y excursiones en el mundo, nuestra empresa nació en España en el 2008 y somos líderes de distribución 'online' de todas estas experiencias.



Hoy tenemos los ojos puestos en Latinoamérica y en especial en Colombia. Nosotros hicimos un intento de llegar al país antes de la pandemia, por supuesto por la coyuntura dejamos todo quieto y ya este proyecto tomó fuerza en 2022.



Vale recordar que hemos abierto a lo largo de estos años en España, Italia, Francia con números muy estables. Y empezamos a consolidarnos en 2022 en Latinoamérica.



¿Cómo cerraron el año?



Muy bien, con mucho crecimiento, cada mes era mejor que el anterior. Nosotros estamos teniendo unos crecimientos mes a mes entre el 50% y el 60%, por supuesto estos crecimientos altos se dan porque estamos nuevos en el mercado colombiano.



¿Cómo han visto el turismo receptivo en el país con el peso devaluado?



Por un lado, es muy bueno y esperamos que continúen las cifras de llegadas de viajeros, porque lo que para unos el efecto dólar es de una manera, para otros puede manifestarse de otra.



Hay retos que debemos afrontar como la inflación y la devaluación del peso colombiano, sin embargo, hay destinos nacionales que son muy atractivos, no solo por su belleza, sino por supuesto, para los extranjeros que vienen a consumir en pesos es una ventaja muy grande frente su moneda.



Se estima que el país siga el ritmo del 2022 y que la llegada de turistas sea entre 6% y el 10% superior respecto 2022.

Turismo. Archivo El Tiempo

¿Qué tendencias habrá este año con una inflación creciente?



Para el colombiano la situación no es la mejor, sin embargo, para los turistas extranjeros es una oportunidad. Para la industria, lo que no podemos hacer vía nacional va a salir internacional.



Pero por el otro lado, desde pandemia vemos que las personas viajan local, no solo a nivel nacional, sino en su misma ciudad, esa seguro será una tendencia que se mantendrá este nuevo año.



¿Y cuánto esperan crecer en el país?



Entre un 50% y un 70%, ya que somos nuevos. Este es un país con mucho potencial.

Somos una compañía que a donde llega empieza a promocionar y a fortalecer, enriqueciendo el producto nacional de turismo. Hoy tenemos 742 actividades en el país desde la capital, hasta sitios recónditos donde el extranjero se dedica a conocer más que nosotros los colombianos.



¿En qué ciudades tienen presencia y a cuáles esperan llegar este año?



En Colombia estamos en 69 destinos como por ejemplo en Armenia, Bahía Solano, Barichara, Barranquilla, Barú, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cali, entre otros.

Nosotros tenemos un área que se encarga a investigar cuáles son los destinos y experiencias más pedidos por el turista, por eso tenemos desde un recorrido por Cartagena hasta ir a conocer el Amazonas, hay de todo.



¿Cómo vieron temporada alta?



Nos fue muy bien, la anticipación de compra fue buena. En diciembre y en general, tuvimos un año muy estable.



Se marcan esos picos en junio, julio, octubre y diciembre que es muy bueno. Sin embargo, tipo 20 de diciembre ya las compras empiezan a aplanarse. Los Top destinos fueron Santa Marta, Cartagena, Bogotá y Medellín.



Y para Semana Santa, ¿cómo ven la dinámica?



Estamos apenas iniciando año y en Colombia vemos que la anticipación para viajes es 25 días máximos previos.



Decir que tenemos muchas reservas para esa fecha no, aún no. Sin embargo, nuestra expectativa es llegar a niveles similares a los del año anterior con curvas de crecimiento entre el 60% y 75%.

Retos en 2023: IVA de 19%

“Sin duda, este es uno de los retos, junto con la inflación nacional e internacional, la devaluación de nuestro peso colombiano y la reforma laboral. El IVA es un impuesto que va o va y nuestro rubro siempre lo tuvo, a excepción de estos dos años. Nosotros sabemos que es un reto, pero que hace parte integral de la tarifa. Creemos que con este IVA los turistas disminuirán su tiempo en el destino, por ejemplo, de dos semanas baja a 10 días porque todos los factores anteriormente dichos inciden”, mencionó al respecto la directora general de Civitatis en Colombia.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio

Twitter: @Paula1GB