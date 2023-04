Turismo extranjero ganaría terreno sobre el doméstico

Durante la reactivación económica los incentivos en el turismo, como la reducción en los impuestos, que en algunos casos como el de la hotelería llego a cero, impulsó que Colombia ganara rápidamente terreno sobre sus competidores en la región.



No obstante, el buen arranque duraría apenas un par de años, pues con la llegada de la inflación y la devaluación del peso colombiano en 2022 y 2023, el mercado doméstico ha desacelerado su consumo para viajes.



Según el reporte mensual de tráfico aéreo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), después de la abrupta caída del mercado aéreo con la llegada de la pandemia, Colombia fue el primer país en recuperar la curva de crecimiento y superar el número de pasajeros domésticos movilizados frente 2019, esto entre diciembre de 2021 y los primeros meses de 2022.



Con esta dinámica de crecimiento el país fue subiendo notablemente y dejando atrás competidores sólidos de la región como México que logró superar las cifras prepandemia hasta agosto de 2022. No obstante, para mayo, la buena racha de Colombia empezó a caer y ahora se mantiene en cifras de marzo de 2022, esto, según la Asociación por el regreso este año de los impuestos en el turismo.



Vale recordar que, como medida extraordinaria, el expresidente Iván Duque bajó el impuesto aéreo de 19% a 5% y los demás productos a 0% como propuesta de reactivación.



Es así, que si bien Colombia es conocido históricamente por ser un país donde el mercado local es el principal impulsor del sector, ahora presenta dificultades.



Y aunque pese a los retos, el mercado ha podido surfear la crisis, la pasada temporada vacacional de Semana Santa se vio un nuevo fenómeno en el sector, mientras que el número de viajeros aéreos nacionales descendían, el de extranjeros se fortaleció, esto sobre todo por el beneficio que les da la tasa de cambio.



Si bien no existen consolidados sobre el movimiento aéreo de la temporada, la Aeronáutica Civil lanzó sus previsiones para esta temporada donde se evidenció que en el mercado doméstico se esperaba la movilización de 442.063 pasajeros, apenas un poco más de la mitad que en el año inmediatamente anterior, donde viajaron 886.548 pasajeros.



Caso contrario ocurrió en el mercado internacional, pues si bien en 2022 se esperaba movilizar 419.912 pasajeros, en 2023 la cifra en 2023 se duplicaría, pues se previó la llegada de 954.164 extranjeros al país.



Esto si bien compensa los datos de viajeros movilizados, abre la puerta al recaudo de menos impuestos, pues vale recordar que los extranjeros no están obligados a cancelarlos en este sector.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio