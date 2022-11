Compañía de financiamiento Tuya iniciará  emisión de bonos híbridos

Carlos Iván Villegas, presidente de la compañía de financiamiento Tuya, está nominado a los Premios Portafolio 2022 en la categoría de mejor líder empresarial y dice que la firma ha sido el canal de acceso, por primera vez, al sistema financiero, de 1,5 millones de personas.

¿Para usted, qué es ser un líder?



Emociona esta nominación de los Premios Portafolio. Veo en ser líder de Tuya una oportunidad para estimular a los equipos con un impacto positivo hacia el resultado, con acciones por el valor compartido.



Es la diferencia de trabajar por unos ingresos y desarrollarse, pues cuando se busca un propósito superior se trasciende. Trato de inspirar a mi equipo con la visión de país. Es importante generar valor económico pero con el tiempo ese concepto se ha ido expandiendo y ahora se debe generar valor social. Igualmente, hemos elegido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible trabajar por disminuir la pobreza, la igualdad de género, el trabajo digno y eliminar las desigualdades.



¿Y con Tuya, cómo potenciar el liderazgo?



Construyendo una Colombia más próspera y justa. Resulta importante ser el vehículo para ello. El modelo de Tuya es lo que permite esa posibilidad única y que además se sumen más. Éxito fue el primer aliado con el que los clientes pudieron tener servicios financieros incorporando tarjeta, microseguros y billetera digital. Cuando se llega al Éxito y con solo la cédula se puede salir con una tarjeta de crédito, eso fomenta acceso a servicios financieros. Posteriormente, se sumaron más aliados como Alkosto y se incorporaron las nuevas tendencias del open banking. Este tema de las finanzas abiertas les permite a los colombianos entrar al retail con Éxito, Alkosto, Viva y ahora Claro y vamos a empezar a ayudar en créditos dirigidos que en el caso de Claro tiene más de 20 millones de clientes. Y son importantes los avances del piloto para recargar la tarjeta Tullave.



¿Cuál es el público objetivo de Tuya?



Más del 80% de colombianos que ganan un salario de hasta $2 millones, así como colombianos desatendidos por el sistema financiero. Al mirar el espejo retrovisor, le hemos abierto la puerta a 1,5 millones de colombianos que no tenían un producto formal. Nos emociona ver a un grupo importante de colombianos crear un historial crediticio. Queremos ver a la banca como banking as a service (con productos bancarios hechos a la medida de los clientes). Somos una empresa con infraestructura financiera, licencia de MasterCard y productos API, que se pueden conectar con otros sistemas para llevar más servicios y productos que generen lealtad.



Queremos tener más aliados y llegar a más colombianos. Grandes superficies, transporte masivo, telecomunicaciones. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos a las que podrían interesarle nuestros servicios y ahí podríamos seguir avanzando.



¿Cómo está terminando el 2022 para la compañía?



El 2022 fue bueno, pues hubo crecimiento de la economía y somos reflejo de cómo les fue a los aliados. Las buenas ventas del Éxito, Alkosto, Viva, Claro y el crecimiento de ese financiamiento fue importante.



El saldo de cartera va a ser de $4,7 billones, que en cartera de consumo el crecimiento del saldo es del 30% y es la dinámica de lo que se ve en el país. Implica responsabilidad con esa cartera. Entraron 650.000 tarjetas de crédito nuevas. No somos obsesionados con ese número pero es récord y significa casi $1 billón en desembolsos.



En Tuyapay vamos a cerrar con cerca de un millón de clientes. En materia financiera es sólida la alianza con Bancolombia y Éxito.



¿Harán emisiones de bonos o algún otro tipo de título en el futuro?



En los próximos días vamos a hacer una emisión de bonos sociales híbridos para la financiación y refinanciación de clientes. Son sociales pues los recursos captados van a ser para financiación de clientes de bajos ingresos y que las categorías en la que se gasten los recursos serán en bienestar, comida, transporte. Va a ser la primera por $50.000 millones en las dos primeras semanas de diciembre. Además, tenemos aprobados en total $150.000 millones. Irán dirigidos al segundo mercado (inversionistas profesionales), especialmente fondos de pensiones.



¿Cómo les está yendo con el tema de las altas tasas de interés?



Sin duda tienen impacto y espero que en el segundo semestre del otro año la DTF baje. Las altas tasas de interés comienzan a limitar el acceso al crédito. Son tasas de interés que han crecido pero lo que deseo es que las condiciones macro cambien y que comiencen a ajustarse a un entorno más favorables. Pero detrás de todo eso acompañamos a los clientes pues hay que cuidarse y mirar los niveles de endeudamiento.



¿Cómo los va a afectar la reforma tributaria?



Igual que al sector financiero. La sobretasa, que inicialmente era por un tiempo y luego disminuía, ahora parece que tiene un carácter de más permanencia y le ponen presión a la rentabilidad de la empresa. Hay que ver qué tanto esa sobretasa afecta la rentabilidad del negocio.



