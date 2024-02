‘Buscamos que Ualá sea un ecosistema financiero flexible’

Ualá es la primera empresa de base tecnológica en obtener licencia de compañía de financiamiento de la Superintendencia Financiera y en Colombia está cumpliendo dos años. Natalia Ríos, gerente general Ualá en Colombia habló con Portafolio.



¿Qué tiene para mostrar Ualá en Colombia?



En estos dos años alcanzamos los 400.000 usuarios, de los cuales 90.000 tienen PPT (venezolanos con Permiso por Protección Temporal), más de un millón de compras, 270.000 transferencias y según los cálculos, permitimos ahorros por $41.000 millones.



¿Y esos ahorros en qué?



En cuotas de manejo, cobros por transferencias porque nosotros no cobramos nada de eso.



¿Qué productos tienen?



Un producto de depósito bajo un monto, una cuenta con una tarjeta de débito MasterCard internacional. Todo se hace 100% digital. La persona descarga la aplicación y luego del registro se le envía una tarjeta débito a la casa gratis, pues no se cobra por la emisión de la tarjeta, ni ningún tipo de cuota de manejo, ni por transferir dinero.



No se cobra por retirar plata de cualquier cajero automático. No tenemos red de cajeros, entonces se puede usar cualquiera en todo el país, sin costo.



¿En qué otra cosa no cobran?



No cobramos por depositar plata en efectivo ni los retiros en Efecty. Para nosotros es muy importante que los usuarios tengan acceso a este producto transaccional y eliminar esas barreras que históricamente han hecho que muchas personas no quieran transaccionar tanto con sus cuentas, no para que las personas se animaran a entrar al ecosistema.



¿Y qué les ofrecen con ese producto de depósito?



Tenemos pago de servicios públicos, recargas de celulares, obviamente, gratis. No cobramos comisiones por eso ni nada, pero para facilidad de nuestros usuarios, tenemos una cuenta de depósito remunerada en donde pagamos el 10% efectivo anual y se paga sin importar montos, o sea, no tiene montos mínimos, ni tampoco tiene permanencia mínima. Tratamos de que nuestros usuarios aprendan un poquito cómo manejar esas finanzas pues mucha gente vive de la quincena, pero si esos usuarios logran que en vez de tener que pagar el arriendo o pagar cualquier mensualidad de cualquier cosa tres o más días después, ese lapso de tiempo se remunera.



¿Hay un límite máximo?



En la cuenta ocho salarios mínimos mensuales y para la exención del impuesto del 4 x 1000 hasta 65 UVT (unos $ 3 millones). A veces con otros productos le pagan remuneración a partir de montos altos, pero si una persona deja $ 20.000, eso se le remunera y no hay una permanencia mínima. Si lo dejó cinco días se le paga prorrateando ese tiempo y si lo tuvo todo el mes, pues mejor, la idea es darle esa flexibilidad a los usuarios para que puedan tener el control de sus finanzas.



¿Tienen más productos?



Tenemos Ualabis, una solución para emprendedores y emprendedoras que quieran llevar al siguiente nivel lo que sea que están vendiendo. Tenemos datáfonos móviles y links de pago que se pueden generar desde la aplicación y lo pueden mandar por WhatsApp o por donde quieran a los clientes que están comprando y tenemos una alianza con una compañía que es del grupo que se llama Entretienda, que deja crear una propia tienda online muy fácil de manejar y poner lo que sea que la persona venda y la gente puede meterse a la tienda y ver el catálogo de productos y meter a un carrito sus compras online, todo muy fácil.



En Ualabis tenemos una característica importante y es una de las comisiones más bajas del mercado, no solo en su porcentaje, sino que también cuando estábamos diseñando el producto dijimos que no queríamos tener costos fijos porque nos pasaba que si se compraba un aguacate de $5.000 pesos y para pagar con tarjeta se le cobraba $700 de costo fijo, más el 2,89% sobre la compra eso mataba la operación y nosotros no queríamos eso. Decidimos no cobrar ningún valor fijo.



¿Crédito e inversiones serán los próximos productos?



Ualá nació en Argentina hace 6 años y la filosofía y el ADN es ser un ecosistema financiero y lo que queremos es que una persona pueda manejar todas sus finanzas desde una sola aplicación. En Argentina somos un banco, tenemos depósitos , créditos, inversiones, con mucha flexibilidad. El sueño y a lo que le estamos trabajando es llegar a ser un ecosistema igual, por supuesto todavía no hemos llegado allá, pero lo mejor está por venir.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista de Portafolio