La multimillonaria suma que los ultrarricos perdieron durante 2022

Se le conoce como ultrarrico a una persona que tenga un patrimonio o fortuna superior a los 30 millones de dólares, por lo que son considerados los ‘más ricos de los ricos’ es decir, los que tienen fortunas más grandes que otros millonarios, al punto de acumular gran parte de la riqueza en el mundo.



Según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas (OIT), el 10 % de las personas más ricas del mundo tienen en su poder el 52 % de toda la renta mundial.



Pese a que este reducido grupo de personas no tendría nada de qué preocuparse, lo cierto es que ellos no son ajenos a las crisis económicas y para la muestra un botón: a principios de 2023, Elon Musk, el propietario de empresas como Tesla, SpaceX y Twitter, tuvo una caída histórica de 200 mil millones de dólares en su patrimonio.



Este caso solo es uno de los varios ejemplos de ultrarricos que vieron contraído su patrimonio en el año 2022, según indica un informe realizado por Knight Frank, principal consultora inmobiliaria en el mundo.



Según el estudio, los llamados ultrarricos tuvieron una disminución promedio del 10 % en sus fortunas debido a las inversiones hechas por estos durante épocas en las cuales las tasas de interés en los bancos centrales del mundo solo subían por la la invasión rusa en Ucrania.



“El año pasado, la crisis ucraniana alimentó la recesión energética europea y disparó la inflación. Como resultado, en 2022 se produjo uno de los movimientos de aumento más pronunciados en la historia de las tasas de interés”, mencionó Liam Bailey, Director de investigación de Knight Frank.



Así mismo, el informe detalla que cuatro de cada diez ultrarricos “vieron aumentar su riqueza en 2022, pero la tendencia general fue negativa, lo que no es sorprendente porque las subidas de las tasas de varios bancos centrales para hacer frente a la inflación pesan sobre las carteras de inversión”.



En cuanto a regiones, Knight Frank detalló que la zona del mundo en donde estas personas registraron menores caídas fue Europa (-17 %), seguida de la región convergente entre Asia y Australia (-11 %) y América (-10 %).



Las tasas de cambio también fueron un factor determinante, puesto que “la fuerza del dólar fue incomparable, impulsada por el compromiso inquebrantable de la Reserva Federal con uno de los ciclos de subida de las tasas más rápidos de la historia”, explicó Bailey.



El director de la consultora aseguró que si bien en 2023 “subsisten riesgos importantes para la economía mundial, el sentimiento del mercado cambiará rápidamente con oportunidades muy reales que emergen en los mercados inmobiliarios mundiales” teniendo a las tasas de cambio como principal punto de inflexión, por lo que las expectativas de los meses venideros se empiece ver una mejora en temas de inflación y tasas de interés concierne.



