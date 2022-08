Una de cada 10 familias consumen proteínas de origen vegetal

La aparición de tendencias de consumo de proteínas que no son de origen animal han despertado el interés en las economías de todos los países del mundo, por el uso de nuevos productos vegetales que han estado registrando incrementos en sus ventas, además de una mayor financiación para su producción en los mercados emergentes.



(Crean carne comestible con dióxido de carbono).

Así lo dejó ver en su informe The Untapped Climate Opportunity in Alternative Proteins, Boston Consulting Group (BCG) y Blue Horizon, realizado a más de 3.700 consumidores en diferentes países del mundo, quienes en medio de sus resultados, evidenciaron que las preocupaciones mundiales sobre la seguridad alimentaria y el impacto climático han impulsado aún más este desarrollo.



De acuerdo con la consultora Kantar, en Colombia las proteínas alternativas, que no son de origen animal, han aumentado en un 1,4% entre el 2020 y 2021 en los supermercados minoristas del país.



Este tipo de tendencias, según el documento, se dan ya que las personas cada vez son más conscientes de la “importancia de la sustentabilidad” en lo que consumen. Por tal razón, del total de personas encuestadas, el 76% aseguró conocer dicho mercado, y al menos 9 de cada 10 aseguraron que les gusta al menos uno de esos productos. Sin embargo, llevando los datos a nivel local, según Kantar, una de cada 10 familias en el país consume proteínas alternativas.



Según el documento, la discusión de la llegada al mercado de este tipo de proteínas alternativas, trae consigo consideraciones por los beneficios que tienen estas para el cuidado del medio ambiente.



Ventajas



El informe evidencia que las inversiones en proteínas de origen vegetal son más eficientes en el gasto de capital con respecto a las reducciones de emisiones de dióxido de carbono y metano que en cualquier otra industria. Además, “el cambio a proteínas alternativas puede ser la solución más eficiente en capital y de alto impacto para abordar la crisis climática” aseguran las compañías.



Por su parte, Bjoern Witte, CEO de Blue Horizon, asegura que, “los productos que los consumidores ven hoy en los estantes serán seguidos por una ola de proteínas alternativas más limpias, saludables y sabrosas, a medida que la tecnología permita una mayor innovación. Además, el capital invertido en proteínas alternativas aumentó a una tasa anual del 124%, de US$1.000 millones en 2019 a US$5.000 millones en 2021, con inversiones en empresas de fermentación. La inversión en proteínas alternativas es cada vez más global”.



Ante el pertinente interés de los colombianos por conocer e innovar en el mercado de las proteínas alternativas, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), aseguró que “consideramos que la proteína de origen animal es el elemento fundamental de la evolución humana”.



Alimentación sustentable

De acuerdo con el informe, los mayores cambios implicarán la migración de fondos de valor hacia la producción y el procesamiento de nuevas fuentes de proteínas.



Sin embargo, el alcance y la velocidad del impacto dependerá del tipo de proteína, ya sea carne, pescado, lácteos o huevos, y el tipo de alternativa, que puede ser basada en plantas, fermentación o células animales. Dado que los grupos de valor seguirán siendo dinámicos, según los resultados del informe, los métodos mejorados de extracción de proteínas de origen vegetal aumentaría con el tiempo.



Por su parte, Sandro Marzo, Managing Director & Partner de BCG asegura que “las proteínas alternativas han logrado cambios sustanciales en los consumidores, quienes cada vez son más conscientes de esta nueva categoría alimentaria y quedan impresionados cuando prueban los productos disponibles”.



Según el informe, tres cuartas partes de los encuestados mencionaron que su principal motivación para consumir proteínas alternativas es una dieta más saludable.

Por otra parte, más del 30% de los consumidores afirmaron que cambiarían sus dietas a proteínas alternativas si creyeran que hacerlo tendría un impacto positivo en el clima.



DIANA K. RODRÍGUEZ T

PORTAFOLIO