‘Una reforma de $50 billones o $60 billones es inviable’: Fedesarrollo

El nuevo gobierno está a pocas semanas de tomar posesión, y son varios los retos que enfrentará el presidente electo, Gustavo Petro, en el ámbito económico. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, conversó con Portafolio sobre la economía que recibe el mandatario, y cómo ve algunas medidas que podría implementar.



¿Cuáles son los principales retos para el nuevo presidente?



Hay dos internos y uno externo. El primero es el tema fiscal. Celebramos que el presidente electo y el Minhacienda designado han hablado de una reforma que es necesaria para dar un panorama más claro a las finanzas públicas, estabilizarlas y reducir el déficit fiscal y la deuda pública. Ojalá la reforma incorpore elementos estructurales.

El segundo tema es el empleo. Colombia ha venido recuperando de manera importante los empleos que perdió durante la pandemia, pero no nos podemos conformar con una tasa de desempleo de 10%. Además se requieren reformas complementarias que permitan mejorar al funcionamiento del mercado laboral.



Desde lo externo hay una confluencia de factores que están generando casi una tormenta perfecta: un eventual riesgo de recesión en EE.UU., sumado a los impactos del conflicto entre Ucrania y Rusia, y esa volatilidad e incertidumbre indudablemente terminan afectando a la economía colombiana. Si se consolida esa tormenta perfecta y nos cae un diluvio desde fuera, el Gobierno entrante y el Banco de la República tendrán una capacidad muy limitada para responder. Y cabe mencionar la inflación.



En los últimos el dólar se ha disparado, ¿qué presión trae eso?



Los factores externos explican la depreciación de la moneda. Los inversionistas buscan un activo refugio, que por excelencia es el dólar. En Colombia además juega un rol determinante el precio del petróleo, que representa 40% de nuestras exportaciones y en el último mes ha caído ya un 16%, y eso genera un aumento en el precio del dólar.

Además, están los factores internos, como la situación fiscal y algunos riesgos asociados con el nuevo gobierno, hay que decirlo, especialmente por elementos que falta clarificar en términos de la transición minero-energética. De continuar estos fenómenos es difícil ver volver a un nivel bajo.



Se han dado pistas de la tributaria, ¿cómo las ve?



Creo que es muy temprano para hablar de los detalles de la reforma, se han trazado esbozos generales y lineamientos de lo que se podría hacer o no, pero a esto le falta un segundo hervor. Un elemento determinante es cual va a ser el tamaño de la reforma, una reforma de $50 billones o $60 billones es inviable, no solo porque será muy difícil un acuerdo político, sino porque es indeseable. Una reforma razonable es de 2 o 3 puntos del PIB máximo.



Fedesarrollo presentó una serie de recomendaciones en política pública, ¿qué ha pasado con ellas?



Hace unos días tuve la posibilidad de conversar con el ministro designado, José Antonio Ocampo, y le contamos sobre nuestras visiones de la reforma, los elementos que consideramos debe incluir, nuestras propuestas en impuestos, en mecanismos contra la evasión, porque ni se ha concretado el monto.



¿Cómo ven la propuesta de reforma pensional? Ustedes también plantean un sistema de pilares...



A nosotros nos gusta más nuestra propuesta, consideramos que resuelve de tajo tres problemas fundamentales. Tiene un primer pilar donde planteamos un ingreso de medio salario mínimo para todos los adultos mayores, y por construcción resuelve el problema de cobertura. El tema de pilares resuelve el problema inequitativo que tienen los adultos mayores y es que la pensión depende de su régimen.



El tercer punto, donde se distingue de la propuesta del presidente electo, es que nosotros fundamentamos el segundo y tercer pilar en el ahorro individual, aunque no necesariamente en el privado. Es una gran diferencia, porque la propuesta del presidente electo traslada en un segundo pilar a todas las personas para aportar en Colpensiones hasta 4 salarios mínimos y el exceso a una cuenta de ahorro individual.



¿Cómo ve el panorama de alta inflación?



Es un fenómeno global. Se acaba de conocer el dato de inflación de 9,1% en EE.UU., la más alta desde 1981, entonces indudablemente vemos un fenómeno generalizado, pero cada país tiene sus particularidades.



En Colombia, a raíz del estimulo fiscal y monetario, el crecimiento del consumo de los hogares ha sido realmente extraordinario. El año pasado creció en términos nominales casi 20%, en el primer trimestre de este año se expandió casi 14%. Y si a los problemas de oferta se suma un consumo desbordado de los hogares es un fenómeno que termina generando inflación.



La respuesta a la política monetaria es importante, por eso el Banco de la República ha acelerado la subida, pero no nos debería sorprender que la inflación termine por encima del 9% este año.



En los últimos días el presidente electo ha cuestionado los cambios en los tiempos de la junta de Ecopetrol, ¿qué opina?



Ecopetrol es la principal empresa del país, es estatal y el socio mayoritario es el gobierno nacional. Creo que el gobierno entrante, así como el actual, tienen la autoridad para designar los miembros de la junta directiva. No nos debe sorprender que el nuevo gobierno, dentro de sus posibilidades, nombre a una junta de acuerdo con sus criterios. Es razonable, pero se debe tener el cuidado de nombrar a personas con criterio e idoneidad para dar un direccionamiento estratégico compatible con la visión del gobierno electo y también de los accionistas minoritarios.



