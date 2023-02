Los planes de la Uniminuto para expandirse en América Latina

Si bien la Universidad Minuto de Dios (Uniminuto) está en casi todos los departamentos de Colombia, con sedes en 50 municipios y atención virtual en otros 800 municipios más y tiene presencia en Costa de Marfil (África), ahora examina con detenimiento su expansión en países de Latinoamérica.



Así lo explica su rector, el padre Harold Castilla Devoz, quien en diálogo con Portafolio habló sobre la institución universitaria, la educación y las plataformas novedosas, entre otros temas.



Ya casi tienen cobertura nacional, ¿qué sigue?



Sí, estamos en casi todos los departamentos, y tenemos entidades que nos solicitan que lleguemos a nuevos puntos en el país. Todo lo estamos estudiando, nosotros no actuamos solos, siempre vamos acompañados de aliados, entidades gubernamentales y privadas, organizaciones sin ánimo de lucro, la Iglesia, y de toda la sociedad en general, que nos ayudan a llevar nuestro modelo de educación superior, con calidad, bajo criterios de pertinencia, flexibilidad, innovación, equidad e inclusión.



Está en África, ¿planean llegar a otros países?



En este momento tenemos propuestas de países de Latinoamérica para generar más oportunidades para formar a lo largo de la vida y reinventarse ante un mundo cambiante. Y las estamos evaluando.



¿Las plataformas son su competencia?



La educación es un camino de desarrollo; y las plataformas nos ayudan a romper paradigmas. Todos debemos sumar para formar talento con habilidades, con capacidades de aprender a aprender. Para Uniminuto no es una competencia, nuestro principio es construir alianzas. Estas plataformas no son proveedores, ni competidores, nosotros nos integramos en una propuesta de valor diferencial y atractiva, que se renueva para atender las expectativas de nuestros grupos de interés, y responder con pertinencia al entorno. Buscamos prestar el mejor servicio posible, formando personas y profesionales con habilidades y herramientas que les permitan enfrentar la vida y su profesión con ética y competencia, con un fuerte sentido social y un liderazgo empático y transformador.



O sea que trabajan con plataformas…



Sí. Tenemos una alianza con Coursera mediante la cual sus cursos están a disposición de nuestros estudiantes (y egresados), y algunos hacen parte de los planes de estudio. Así, los jóvenes pueden desarrollar habilidades prácticas durante su carrera, ser certificados y trabajar mientras obtienen un título.



Buscamos que, además de su formación humana, durante su paso por Uniminuto tengan un portafolio amplio de competencias, habilidades y herramientas que les generen el máximo valor agregado. De hecho, contratamos a la consultora McKinsey & Co para ponernos en la ruta de la identificación y alcance de nuestro máximo potencial, en todos los frentes, para transformarnos holísticamente, y estar al día con lo que el mundo actual demanda para los jóvenes y adultos.



Se cuestiona la calidad de la educación en el país, ¿qué opina?



Hablo de la educación superior, y es bueno que siempre se nos cuestione y exija más. Considero que el país ha progresado mucho en esta área, pero a veces nos cuesta reconocerlo, mire usted: hace 40 años conseguir un cupo universitario era muy difícil, la calidad, la pertinencia, y el acceso en diferentes ciudades del país no lo teníamos. Hoy contamos con una cantidad de cupos universitarios muy amplia, que debemos seguir creciendo, sí. Pero mire las políticas públicas y el país ya trabaja en la universalización de la educación superior (todas, técnica profesional, tecnológicas y universitaria), hace parte de la agenda pública de los gobiernos nacional, regional y local.



Hoy las grandes ciudades del país cuentan con una amplia oferta educativa superior, y nuestro país es reconocido en la región, por su constante evolución, y a nivel global, por el esfuerzo que mantiene por alcanzar cada vez mejor calidad y pertinencia.



Usted es rector y padre, le queda tiempo para oficiar misa…



(Risas) Claro, todos los días oficio misa, es una vocación que comparto con mis hermanos de comunidad y con todo el clero, un contacto diario con Dios, que todos debemos hacer. Esto nos da la fuerza para atender, con responsabilidad y tenacidad, los compromisos, en el lugar que estemos, aportando positivamente a la sociedad, como lo hace Uniminuto, con más de 107.000 estudiantes en todo el país y una comunidad extendida de 170.000 egresados.

